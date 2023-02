Nell'ultimo match di Serie A la Juventus si è imposta a La Spezia vincendo 0-2 con reti di Moise Kean nel primo tempo e Angel Di Maria nel secondo. Il centravanti italiano potrebbe essere titolare anche domani nell'importante match in programma contro il Nantes e valido per il ritorno dei sedicesimi dell'Europa League in cui la squadra di Massimiliano Allegri non avrà altro risultato a disposizione se non la vittoria.

Proprio Moise Kean di recente ha spaccato la tifoseria, le sue prestazioni non sembrano sempre all'altezza ma il ragazzo ha dalla sua i numeri dato che quando il tecnico livornese gli affida una maglia da titolare risponde andando in gol spesso e volentieri: nelle ultime ore Kean ha postato diverse foto su Instagram per mostrare un look particolarmente appariscente e tra i vari commenti è arrivato anche quello di Rafael Leao, amico del calciatore bianconero.

Al commento del portoghese del Milan hanno risposto parecchi tifosi della Juventus che l'hanno invitato a raggiungere l'amico Kean a Torino e a trasferirsi dunque alla Juventus.

I tifosi della Juventus hanno invitato Rafael Leao a trasferirsi a Torino

'Daje Rafa ti aspettiamo alla Juventus'. Questo uno dei commenti dei tifosi della Juventus in riferimento al commento postato da Rafael Leao, giocatore del Milan. Un altro utente ha aggiunto: 'Ma che ci fai ancora al Milan che ti criticano solo dopo che li hai trascinati per un anno, vieni Rafa'. Numerosi e delle stesso tenore gli altri commenti: la tifoseria gradirebbe l'esterno rossonero tra i ranghi del club. Fra i commenti spicca anche quello di Angel Di Maria che ironicamente ha scritto 'Che foto' aggiungendo anche delle emoji a corredo.

La situazione contrattuale di Rafael Leao

Rafael Leao è in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2024. La società milanese sarebbe pronta ad offrirgli un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione e vorrebbe l'inserimento di una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. Il portoghese potrebbe accettare solo se la clausola rescissoria fosse dimezzata e se il Milan pagasse le spese legali che il giocatore dovrebbe sostenere per via della causa che ha tuttora in corso con lo Sporting Lisbona a seguito della quale è stato condannato al pagamento di una multa da 19 milioni di euro.

In questa stagione Rafael Leao ha disputato 22 match di Serie A segnando 8 gol e fornendo 6 assist decisivi, a questi bisogna aggiungere un match di Supercoppa italiana, uno di Coppa Italia e 7 di Champions League dove sono arrivati un gol e 3 assist.