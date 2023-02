La Juventus è al centro del clamore mediatico per le note vicende giudiziarie che la stanno riguardando. Sui social gli utenti si sono schierati da una parte e dell'altra, anche fra gli addetti ai lavori si è parlato molto, soprattutto dopo la pubblicazione sui social del video con protagonista il pubblico ministero Ciro Sanrtoriello che in un convegno risalente al 2019 disse di odiare calcisticamente la società bianconera.

Parole che hanno avuto molto dibattito in una fase in cui la Juventus dovrà fare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni ma anche per l'altro filone d'indagine, la manovra stipendi.

Sull'argomento ha voluto parlare anche Umberto Chiarello, giornalista e tifoso del Napoli. A tv play di Calciomercato.it ha dichiarato che se un magistrato può vivere un conflitto fra serenità professionale e propria emotività è giusto che non indaghi.

Il giornalista Chiariello ha parlato delle dichiarazioni di Santoriello risalenti al 2019

'Dobbiamo inquadrare il problema per quello che è: c’è una Procura della Repubblica che, su attivazione della Consob, ha indagato sulla Juventus. L’inchiesta si chiama Prisma e c’è un pool di magistrati che sta lavorando su questo'. Queste le dichiarazioni di Umberto Chiarello a Tv Play di calciomercato.it. che in merito alle dichiarazioni di Santoriello risalenti al 2019 ha aggiunto: 'Se un magistrato dice 'odio la Juventus e la reputo ladra' non può indagare la società bianconera'.

Parole importanti quelle del giornalista sportivo, che spiega come se c'è un conflitto fra serenità professionale e emotività dichiarata, è giusto che venga messo da parte. Secondo Chiariello ha sbagliato, soprattutto perché è un magistrato di valore. In tanti hanno commentato l dichiarazioni del pubblico ministero, fra questi anche Bellinazzo e Vaciago.

Le dichiarazioni di Bellinazzo e Vaciago dopo il video di Santoriello

Si è discusso molto negli ultimi giorni del video pubblicato sui social di recente e riguardante il pm Santoriello che dichiara il suo odio calcistico per la Juve. Sull'argomento ha parlato anche Marco Bellinazzo, il giornalista sportivo ha sottolineato come le dichiarazioni di Santoriello non vanno a condizionare la sua valutazione da professionista.

Di certo è stata una dichiarazione inopportuna.

Più o meno dello stesso pensiero è il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, che invece sottolinea come il pubblico ministero Santoriello nel 2016 archiviò l'accusa di falso in bilancio riguardante la società bianconera. Secondo il giornalista sportivo se avesse provato astio nei confronti della Juventus avrebbe potuto punirla già diversi anni fa. Per quanto riguarda invece Abodi, il ministro dello Sport in riferimento al video con protagonista Santoriello ha dichiarato che saranno fatte le opportune valutazioni.