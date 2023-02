La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della gara contro il Nantes. I bianconeri faranno il loro debutto in Europa League, e a guidare la difesa di Massimiliano Allegri ci sarà Danilo. Il brasiliano, in questi anni, ha assunto un ruolo fondamentale all'interno dello spogliatoio, tant'è che Massimiliano Allegri ha deciso di affidargli il ruolo di vice capitano. Danilo, adesso, sembra essere ad un passo dal legarsi sempre di più alla Juventus visto che, come ha rivelato Gianluca Di Marzio, il brasiliano è ad un passo dal rinnovo: "La Juventus ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto di Danilo ", ha scritto il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport sul proprio sito internet.

Danilo sempre più legato ai colori bianconeri

Danilo, in questi anni alla Juventus, si è legato moltissimo all'ambiente e ai colori bianconeri. Il brasiliano ha fatto valere le sue doti da leader anche all'interno dello spogliatoio. Massimiliano Allegri lo considera una figura indispensabile per il gruppo e lo ha promosso come vice capitano. In assenza di Bonucci, la fascia va proprio sul braccio di Danilo. Adesso il numero 6 juventino è ad un passo dal legarsi ulteriormente alla Juventus, come ha rivelato Gianluca Di Marzio: "Il nuovo contratto che firmerà Danilo avrà scadenza 2025, con opzione fino al 2026". Danilo non avrà nessun aumento di stipendio, visto che ha scelto di rinnovare per una questione di attaccamento alla maglia.

Dunque, il brasiliano è pronto a vestire la maglia bianconera per altre tre stagioni.

La Juventus lavora alla Continassa

La Juventus, in queste ore, è alle prese con la preparazione in vista della gara di Europa League contro il Nantes. Per Danilo e compagni, domani 15 febbraio sarà già vigilia della sfida contro i francesi e Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alle ore 14:30.

In questa occasione, il tecnico livornese dovrebbe dare alcune indicazioni di formazione e farà il punto su eventuali recuperi. Chi dovrebbe essere regolarmente a disposizione è Leonardo Bonucci che ha ripreso ad allenarsi in gruppo. La Juventus spera di ritrovare anche Juan Cuadrado che ha saltato la sfida contro la Fiorentina a causa di un attacco influenzale.

Per il resto, non dovrebbero esserci molte novità, visto che in difesa sembrano certe le presenze di Danilo e Gleison Bremer. Anche perché quest'ultimo in campionato sarà qualificato. I dubbi più grandi, invece, riguardano l'attacco, dove resta da capire se Massimiliano Allegri confermerà il tridente oppure tornerà al classico 3-5-2. Ogni decisione, comunque, verrà presa nelle ore che precederanno la gara di Europa League.