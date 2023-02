La Juventus è pronta a cominciare il suo cammino in Europa. Dopo le due vittorie consecutive in campionato contro Salernitana e Fiorentina, i bianconeri di Massimiliano Allegri sono pronti per l'andata dei sedicesimi di Europa League. Giovedì 16 febbraio alle ore 21:00 all'Allianz Stadium arriva il Nantes, che occupa la 13^ posizione in Ligue 1

Juve, 3-4-3 per Allegri: conferma per il tridente

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri sarebbe orientato a confermare il 3-4-3 visto per la prima volta contro la Fiorentina.

Infatti, dovrebbero partire ancora dal 1'minuto Angel Di Maria, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa che comporranno il reparto offensivo della Vecchia Signora; dalla panchina dovrebbe partire Moise Kean che potrebbe entrare a gara in corso. Una conferma importante per Max Allegri che vuole puntare sulla fantasia, personalità e senso del gol dei tre attaccanti per avvicinare la qualificazione alla fase finale della competizione.

A centrocampo, conferma per il tandem formato da Locatelli e Rabiot in vantaggio rispetto a Paredes e Fagioli, mentre sulle corsie esterne conferma per Kostic e De Sciglio. In difesa, spazio al trio brasiliano composto da Danilo, Alex Sandro e Bremer, che sarà squalificato in campionato e non sarà quindi a disposizione per la sfida contro lo Spezia.

In porta, possibile chance per Perin che potrebbe dare un turno di riposo a Szcescny.

Capitolo infortunati: buone notizie arrivano sul fronte Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado che dovrebbe rientrare fra i convocati per la sfida di giovedì. Ancora da capire i tempi di recupero per Arek Milik che potrebbe recuperare nelle prossime settimane dall'infortunio.

Nantes: 3-5-2 per il tecnico Kombouaré

I bianconeri se la vedranno contro il Nantes di Antoine Kombouaré che naviga a centro classifica della Ligue 1.

Il tecnico francese è pronto a schierare un coperto 3-5-2 che potrebbe trasformarsi in una difesa a cinque nella fase di non possesso: in porta Lafont che ha militato nel campionato italiano con la maglia della Fiorentina; difesa a tre formata da Castelletto, Girotto e Zeze.

A centrocampo, in cabina di regia confermato Blas che dovrebbe esser supportato da Sissoko e Chirivella, mentre sulle corsie spazio a Traorè e Centonze. Infine, il reparto offensivo dovrebbe esser composto dal tandem offensivo formato da Simon e Guessand.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Nantes:

Juventus: Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic, Di Maria.

Nantes: Lafont; Castelletto, Girotto, Zeze; Traorè, Sissoko, Blas, Chirivella, Centonze; Simon, Guessand.