Il rientro di Paul Pogba in pianta stabile nella Juventus dovrebbe ritardare per l'ennesima volta: lo stesso allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia del match con la Fiorentina, ha confessato di non sapere quando il centrocampista francese potrà tornare a disposizione. In tutto questo, diversi tifosi della Juve si sono riversati sui social per sfogare la propria preoccupazione nei confronti dello stato di forma ancora non trovato dal francese.

Il ritorno di Pogba slitta ancora, Allegri in conferenza stampa: "Non so quando potrà tornare"

Il ritorno tra i convocabili della Juventus di Paul Pogba sembrerebbe dover slittare nuovamente. Il centrocampista francese, arrivato la scorsa estate per la sua seconda avventura in bianconero, non è ancora riuscito a superare i problemi che ha avuto al ginocchio destro. Le ultime settimane sembravano poter restituire alla Juve uno dei calciatori più importanti della rosa piemontese, ma le ultime parole di Massimiliano Allegri, dette nella conferenza stampa di Juventus-Fiorentina, farebbero presagire un rientro di Pogba ancora da stabilire. "Pogba non può essere convocato. In questo momento è ai box, non c'è.

Mi dispiace ma questa è la realtà, sta lavorando per tornare a disposizione, e non so dirvi quando può tornare è questa cosa mi dispiace di più. Magari tra venti giorni, non lo so, sono il primo che lo aspetta" queste le parole di Allegri alle quali lo stesso Pogba ha voluto rispondere postando un video sulla propria pagina Instagram nel quale si allena in palestra.

Il giocatore francese, nelle riprese, ha allegato delle parole di Pelè, che recitano: "Il successo non è casuale, E' dato dal duro lavoro, la perseveranza, l'apprendimento, lo studio, il sacrifico e la cosa più importante, amare quello che stai facendo o imparare a farlo bene".

Juventus, Pogba non rientra, i tifosi bianconeri si sfogano sui social: "E' come Ramsey, un ex giocatore"

Le ultime parole di Massimiliano Allegri su Paul Pogba hanno provocato una reazione di rassegnazione in diversi tifosi della Juventus, che sulle proprie pagine social si sono sfogati nei confronti del giocatore francese. Sul web si leggono dunque post di supporter della Juve come questo: "Gli esami ai quali si è sottoposto Paul Pogba hanno evidenziato che è un ex giocatore più rotto di Ramsey". C'è chi, tra i fitosi della Juventus, è rassegnato ormai a non vedere più quel Pogba visto nella prima esperienza con la maglia della Juve: "Per me Pogba non tornerà mai quello di prima, anche perché quando stai fermo per così tante volte per tanto tempo perdi proprio la costanza e la forma, ci siamo presi un bel pacco".