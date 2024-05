Nelle scorse ore Luca Momblano è intervenuto a Juventibus rivelando diverse indiscrezioni di Calciomercato della Juve. Inoltre, il giornalista ha parlato di Antonio Conte e del suo accostamento alla formazione bianconera oltre al possibile inserimento in società di alcuni ex calciatori di spicco come Alessandro Del Piero.

Momblano: 'Lo staff di Samardzic ha fatto sapere di poterlo liberare a 0 in caso di retrocessione dell'Udinese'

Il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato nelle scorse ore alla trasmissione Twitch Juventibus del possibile calciomercato della formazione bianconera, rivelando un indiscrezione in merito al presunto obiettivo della Juventus Lazar Samardzic: "Il suo entourage ha fatto sapere che loro hanno in mano la facoltà unilaterale di risolvere il suo contratto in caso di retrocessione dell'Udinese in Serie B".

Parlando poi di altri centrocampisti che la Juventus potrebbe prendere Momblano ha detto: "Se mi si proponi Milinkovic-Savic a 20 milioni potrei rifletterci ma in generale in Arabia non prenderei i giocatori. Modric? fossi la Juve non lo farei ma da tifoso e con un contratto giusto ti posso dire che sarebbe una buona idea". Sulle indiscrezioni inerenti l'accostamento del profilo di Antonio Conte alla Juventus Momblano ha detto: "Da novembre scorso ha deciso di tornare in campo, studiando ed aggiornandosi. Il pugliese ha già capito la prossima evoluzione del calcio e dal primo di luglio avrà intenzione di partire per ricominciare. Ha grande entusiasmo ma allo stesso tempo ora si trova un pò nelle sabbie mobili.

Da quello che sto sentendo però alla Juventus non c'é un lato concreto nella vicenda, anche se tra i bianconeri e Conte le cose potrebbero succedere in un lasso di tempo strettissimo".

Parlando infine degli ex bianconeri che potrebbero entrare in società nel futuro Momblano ha detto: "Cosa può dare Del Piero alla Juventus? finora ha dato poco per quello che rappresenta.

Non si è mai sporcato le mani ma dato che abbiamo capito che vuole restare nel mondo del calcio mi domando lui cosa saprebbe fare. Marchisio? è uscito abbastanza male dalla società anche se è riuscito a mascherare quanto ha sofferto. Al contrario del "Pinturicchio" però lui sta lavorando con molto più impeto senza paura di esprimere un proprio parere anche in favore della Juve".

I tifosi della Juventus rispondono alle parole di Momblano: 'Conte che non ha ancora trovato una squadra è strano'

I tifosi hanno dunque commentato le parole di Momblano, concentrandosi nello specifico su quanto detto in merito al profilo di Conte: "Conte non ha ancora una squadra, strano no! Questo mi puzza un po', penso che sia l'allenatore adatto in questo momento. Motta è un buon allenatore, ma sarebbe ancora un purgatorio di 3 o 4 anni. Con uno o più?" scrive un tifoso evidentemente in favore del pugliese.

Un altro invece scrive: "Motta oggi é il migliore in Italia per distacco e lo dimostra. Di Conte si ha un ricordo di 10 anni fa, non é più lui da anni, lasciamolo perdere data retta".