Archiviata la vittoria in campionato contro il Torino grazie ad una rete di Oliver Giroud, il Milan si prepara alla sfida contro il Tottenham, in programma martedì 14 febbraio alle ore 21 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La sfida sarà valida per l'andata degli Ottavi di Finale di Champions League. I rossoneri sono tornati alla vittoria in campionato dopo un digiuno di ben quattro gare in cui sono arrivate la sconfitta nel derby di Milano, contro la Lazio e contro il Sassuolo. Gli Spurs, invece, vengono dalla gara di Premier League persa contro il Leicester 4-1.

Quali saranno le scelte di Stefano Pioli e di Antonio Conte?

I possibili 22 in campo: le scelte di Stefano Pioli, possibile il 3-4-2-1?

Il tecnico dei rossoneri potrebbe scegliere di schierare in campo i suoi uomini affidandosi al modulo 3-4-2-1, con Leao come unica punta ad insidiare la difesa inglese. Il rientro di Tomori potrebbe mettere da parte la presenza di Kjaer, così come non è da escludere la presenza di Bennacer. Brahim Diaz, invece, potrebbe non essere presente negli undici iniziali, Pioli potrebbe preferirgli Krunic.

Chi schiererà Conte nel Tottenham? Grande assente Bentancur

Peserà l'assenza di Rodrigo Betancur negli undici iniziali della sfida Milan-Tottenham del 14 febbraio 2023: l'ex Juventus, infatti, è reduce dalla rottura del crociato, che lo terrà fuori dai campi per tutto il finale della stagione 2022/2023.

Al suo posto è possibile che il tecnico leccese scelga di far scendere in campo Sarr. Conte potrebbe decidere di schierare il modulo 3-4-3, affidandosi al tridente d'attacco composto da Kulusevski-Kane-Son. Assente anche Llloris tra i pali: mister Conte dovrà schierare, dunque, Forster.

La gara Milan-Tottenham di martedì 14 febbraio sarà visibile su Canale 5 in chiaro.

Per chi lo preferisse, è possibile visualizzarla anche su Sky Sport, sintonizzandosi sul canale 252 del satellite, Sky Sport 4K (canale n. 213 del satellite) ed in streaming attraverso Mediaset Infinity.

La gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League si terrà al Jimmy Greaves Stadium di Londra il prossimo 8 marzo, alle ore 21.

In contemporanea alla sfida tra italiani ed inglesi, a Parigi si scontreranno Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, mentre il giorno seguente sarà il momento di Brugge-Benfica e di Borussia Dortmund-Chelsea. Il programma degli ottavi terminerà la settimana dopo, con Liverpool-Real Madrid, Eintracht Francororte-Napoli, Lipsia-Manchester City e Inter-Porto.

Le probabili formazioni di Milan-Tottenham

MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Thiaw, Saelemaekers, Tonali, Krunic, Hernandez, Diaz, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Dier, Davies; Porro, Hojbjerg, Sarr, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. All. Conte.