La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Ma la società bianconera lavora anche sul mercato in previsione della stagione 2023-2024, c'è infatti da decidere il futuro professionale - tra gli altri - di Leandro Paredes. L'argentino, secondo molti, è stata una delle principali delusioni della squadra bianconera, dopo una prima parte di stagione in cui ha avuto diversi problemi muscolari, nella seconda non sta incidendo come ci si aspettava. Per questo la società bianconera potrebbe decidere di non riscattare il suo cartellino dal Paris Saint Germain.

L'argentino difficilmente rimarrebbe nella società francese e come riportato dalle ultime indiscrezioni piacerebbe al Liverpool.

Paredes potrebbe tornare al Paris Saint Germain e trasferirsi al Liverpool

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di non riscattare il cartellino di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. Il cartellino del centrocampista costerebbe circa 20 milioni di euro, senza contare l'ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione. Se non fosse riscattato, Paredes ritornerebbe al Paris Saint Germain ma non per rimanerci. Si parla di un interesse del Liverpool per l'argentino. In tal caso la società inglese potrebbe anche decidere di non riscattare il cartellino di Arthur Melo dalla Juventus (per un costo totale di circa 40 milioni di euro) ed investire una buona somma per l'acquisto di Paredes.

In questa stagione l'argentino è stato protagonista nella vittoria del Mondiale con la sua nazionale ma con la Juventus non ha ancora inciso come ci si aspettava. Fino ad adesso ha disputato 19 match fra campionato italiano, Coppa Italia e Champions League fornendo un assist decisivo ad un suo compagno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire Leandro Paredes a giugno oltre ai vari giocatori in scadenza di contratto a fine stagione. Si parla di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. A proposito dell'argentino e del francese non è da scartare la possibilità che rimangano a Torino. Molto dipenderà dal modo in cui la Juventus chiuderà la stagione e dall'eventuale partecipazione della squadra bianconera alle competizioni europee nel 2023-2024. Il francese nel post partita di Juventus-Fiorentina ha dichiarato che in questo momento non sta pensando al suo futuro professionale e che poi incontrerà la società bianconera per valutarlo insieme.