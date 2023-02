La dirigenza bianconera starebbe riflettendo sul futuro del suo allenatore Massimiliano Allegri, la cui permanenza sarebbe legata ai risultati sportivi del club: in caso di separazione dal tecnico livornese, la Juventus starebbe pensando ad Antonio Conte.

La situazione di Antonio Conte al Tottenham

Antonio Conte, recentemente operato alla cistifellea ed in convalescenza in Italia, avrebbe espresso ripetutamente il suo desiderio di tornare nella nostra Seria A, pur sempre sottolineando il suo impegno con il Tottenham.

La dirigenza del club inglese, però, starebbe valutando un cambio in panchina, con l'addio di Antonio Conte che potrebbe avvenire nella prossima estate con la scadenza del contratto del tecnico pugliese: il Tottenham, secondo le ultime indiscrezioni, non avrebbe intenzione di aprire al rinnovo contrattuale.

L'ex allenatore di Inter e Juventus potrebbe tornare in Italia ma, su di lui, sembrerebbe esserci l'interesse anche del Manchester United oltre all'idea di un possibile ritorno al Chelsea, dove la figura di Potter sembrerebbe già in discussione.

La situazione di Massimiliano Allegri alla Juventus

Massimiliano Allegri era stato richiamato proprio in un momento di flessione del club bianconero ma, secondo alcuni rumors, la società non sarebbe completamente soddisfatta dei risultati ottenuti e, soprattutto, del gioco espresso dal tecnico livornese.

In campionato la Juventus di Allegri sarebbe a quota 44 punti, senza la penalizzazione inflitta dal CONI, e sarebbe al secondo posto in classifica, oltre che in semifinale di Coppa Italia ed in corsa in Europa League.

Ma sarebbero proprio le prestazioni in Europa ad aver trasmesso dei dubbi nella dirigenza bianconera.

L'idea per la panchina del futuro: Conte al posto di Allegri

La società bianconera, nell'ultimo periodo, starebbe riflettendo su un possibile cambio in panchina per la prossima stagione: i risultati di Massimiliano Allegri sembrerebbero non essere troppo graditi dalla nuova proprietà, così come da molti tifosi che, sui social, continuano a chiedere le dimissioni del tecnico.

Difficile che la Juventus esoneri Allegri durante la stagione in corso, compromessa soprattutto in campionato dalla penalizzazione di meno 15 punti, ma l'addio potrebbe arrivare in estate se i risultati a livello europeo dovessero essere deludenti.

Alla dirigenza non sarebbe piaciuta la prestazione con il Nantes, col pareggio maturato in contropiede nonostante la grande superiorità espressa dalla Juventus.

L'allenatore livornese ha un contratto con la Juventus che scadrà a giugno 2025, con uno stipendio netto di 7 milioni all'anno più bonus, ma la dirigenza è totalmente cambiata dall'ultimo ingaggio: il tecnico potrebbe essere esonerato a fine stagione per fare spazio ad Antonio Conte.