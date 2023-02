Missione compiuta per il Milan che trova la terza vittoria per 1-0 e sembra aver trovato la quadra, soprattutto in fase difensiva. Il Monza però parte forte, mentre il Milan sornione attende le avanzate dei padroni di casa. È Leao a prendere un palo esterno impegnando Di Gregorio in volo d'angelo, ancora Leao ci prova con Di Gregorio che gli dice di no, poi ci provano Tomori e Theo Hernandez. Il gol del Milan arriva al minuto 31 con il cross da destra di Kalulu, la palla arriva a Messias che di sinistro batte Di Gregorio. Il primo tempo non ha più sussulti.

Il secondo tempo il Monza recupera la propria identità e ci prova, ma è Theo Hernandez a divorarsi un contropiede, poi Leao impegna di Gregorio. Ciurria, uno dei più in forma dei suoi, da destra calcia di sinistro colpisce il palo e la palla poi colpisce la schiena di Tataruanu andando a spegnersi in calcio d'angolo. Il Monza continua, ma l'occasione più ghiotta è sui piede di Tonali prima e di De Ketelaere poi che non trova la porta. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro Rapuano fischia la fine e il Milan attende le proprie avversarie avendo agganciato l'Inter al secondo posto.

Monza - Milan: le pagelle

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Marlon 5,5 (70'Gytkjær 6), Marí 6, Izzo 6; Birindelli 5,5 (58' Carboni 6,5) Rovella 6(70' Sensi 6), Pessina 6, Ciurria 7; Mota Carvalho 6 (83' Valoti s.v.), Caprari 5,5; Petagna 5,5 (58' Machín 6,5).

Allenatore: Palladino 6,5.

Milan (3-4-3): Tătărușanu 7; Kalulu 6,5, Thiaw 7, Tomori 6,5; Messias 7,5 (63' Saelemaekers 6), Tonali 6, Krunić 6,5 (83' Bakayoko s.v.), Hernández 6; Díaz 6,5 (63' De Ketelaere 5,5), Origi 5,5 (63' Giroud 5,5), Leão 6,5 (78' Rebić s.v.). Allenatore: Pioli 6,5.

Monza Milan: i migliori e i peggiori

Il migliore per il Monza: Ciurria (instancabile, ma sfortunato, passa da una fascia all'altra, solo il palo gli nega il gol riesce ad essere il più pericoloso dei suoi).

Il migliore per il Milan: Messias (le azioni più pericolose passano anche per i suoi piedi, il suo sinistro concede i 3 punti al Milan, ottima prestazione a tutta fascia che gli vale la palma dell'MVP).

Il peggiore per il Monza: Caprari (occupa male lo spazio in fase offensiva, soffre in fase difensiva, inizia male, poi cresce nel finale, ma resta un prestazione negativa).

Il peggiore per il Milan: Origi (i primi segnali sembravano positivi, ma poi non riesce a fare nulla di concreto dimostrandosi ancora in difficoltà al suo primo anno nel calcio italiano).

Risultato finale: Monza - Milan 0 - 1

95': De Ketelaere prova ad andare verso la bandierina, viene triplicato e perde la palla, ma il rinvio finisce fuori e Rapuano fischia la fine della partita.

94': Tomori strappa la palla a Gytkjær e prova a partire, la palla verso Rebic è sbagliata, riparte il Monza cross di Carboni sporcato da Saelemaekers che favorisce l'uscita di Tatarusanu

93': Machin imposta e serve centralmente Ciurria che prova un sinistro, impreciso e debole che lascia respirare il Milan

92': Theo Hernandez recupera palla su Machin ma sbaglia l'appoggio per Tonali, riprende invece il Monza che con Ciurria prova il cross, respinge Tomori lungo per Giroud, ma Marì di fisico si rifugia in Di Gregorio

91': Pessina seve Carboni lungo la fascia sinistra, Saelemaekers mette palla in fallo laterale, poi Caprari prova ad entrare in area, ma Bakayoko lo mura

90': Valoti da sinistra prova a servire Ciurria, ma la palla è oltre la linea laterale.

Ci saranno 5 minuti di recupero

89': Machin da destra serve in profondità Gytkjær, Thiaw lascia sfilare e la palla finisce sul fondo

88': Valori vede Carboni, cross in mezzo deviato in fallo laterale da Saelemaekers, ma Carboni sbaglia la rimessa

87': Pablo Marì riceve palla in area, De Ketelaere spazza via, il Monza costringe il Milan a stare basso

86': De Ketelaere sale centralmente, salta due uomini, poi Pessina lo ferma e allora è il Monza a creare gioco con Carboni da sinistra, cross in mezzo, Thiaw mette in angolo

85': Machina da destra entra in area, prova a calciare: basso e lento, para Tatarusanu

84': Rebic di tacco mette in moto Theo Hernandez, cross in mezzo, Tonali calcia bene Di Gregorio respinge meglio, ci provano Saelemaekers e De Ketelaere, ma non arriva il raddoppio

83': Sostituzione per il Monza: Esce Dany Mota ed entra Valoti

82': Sostituzione per il Milan: Esce Krunic ed entra Bakayoko

81': Sensi prova un pallonetto veloce per i propri attaccanti, ma la palla è in mezzo e finisce oltre la riga di fondo

80': Sensi in verticale per Gytkjær, di forza Kalulu gli ruba palla

79': Sostituzione per il Milan: Esce Rafael Leao ed entra Ante Rebic

78': Caprari corre sulla sinistra e guadagna il fondo, Saelemaekers gli devia la palla in calcio d'angolo

77': Pessina serve Carboni, ma Saelemaekers gli ruba palla, a sua volta il Monza recupera palla e serve Ciurria, palla in mezzo per Gytkjær, Thiaw si rifugia in calcio d'angolo

76': Tonali da sinistra prova il cross a giro per Giroud, Di Gregorio in uscita blocca la palla

75': De Ketelaere si libera con le buone di due avversari, palla in mezzo per Leao che stoppa e viene contrastato, Rapuano lascia giocare

74': Machin prova a cambiare fascia verso Ciurria che non riesce a tener palla in campo

73': Sensi mette palla in mezzo, respinge Leao, Machin va a prendere la palla, il Milan è in affanno

72': Ciurria batte di sinistro, respinge Tatarusanu, cross di Carboni per Ciurria che di sinistro prende il palo, la palla rimbalza sulla schiena di Tatarusanu e finisce in angolo

71': Ciurria riceve pall sulla destra, De Ketelaere lo ferma fallosamente e Rapuano non lascia giocare velocemente perchè deve impostare le distanze

70': Doppia sostituzione per il Monza: Escono Marlon e Rovella ed entrano Sensi e Gytkjær

69': Pessina serve sulla sinistra Caprari, palla per Carboni che si trova oltre la linea laterale

68': Dany Mota riceve palla sulla linea di metà campo, Thiaw arriva in ritardo commettendo fallo.

Ammonito Thiaw

67': De Ketelaere esce bene palla al piede, serve Krunic che vede Leao sulla sinistra, il suo sinistro è messo in angolo da Di Gregorio

66': A terra Theo Hernandez, l'arbitro non vede nulla di strano e allora il Monza riparte da Di Gregorio

65': Krunic recupera palla a centrocampo, si inserisce centralmente per Theo Hernandez che rivece palla in area, Ciurria gli taglia la strada e Di Gregorio la blocca

64': Giroud riceve palla sulla destra, palla alla cieca in mezzo, tutta per Marlon

63': Triplice cambio per il Milan: Escono Messias, Diaz e Origi ed entrano Saelemaekers, De Ketelaere e Giroud

62': Esce bene il Milan dal pressing del Monza, Brahim Diaz viene steso. Ammonito Machin.

Aveva steso Theo Hernandez lontano dall'azione

61': Mischia in area del Milan con Brahim Diaz che scappa palla al piede in contropiede, Rovella lo ferma da dietro. Ammonito Rovella

60': Rovella per Pessina che vede Carboni, non ci sono spazi e allora ci pensa Marlon a lanciare per Caprari, ma Kalulu lo ferma fallosamente

59': Punizione per il Monza batte Rovella che con un tiro cross non impaurisce Tatarusanu che blocca con i suoi guantoni

58': Doppia sostituzione per il Monza: Escono Birindelli e Petagna ed entrano Carboni e Machin

57': Marlon per Birindelli, cross in mezzo che finisce oltre il fondo

56': Theo Hernandez innesca il contropiede, palla per Leao che gliela restituisce arriva vicino alla porta, il suo tentativo di superare Di Gregorio è impreciso dato che non trova la porta: contropiede divorato dal Milan

55': Rovella parte e mette palla in mezzo verso Pablo Marì che non ci arriva, la palla è deviata oltre il fondo da Messias, angolo per il Monza

54': Caprari riceve palla sulla trequarti, Tomori lo ferma fallosamente.

Si irrigidiscono gli animi in campo

53': Birindelli corre sulla fascia destra si accentra e riceve palla, Theo Hernandez lo segue, il giocatore del Mona però si lascia cadere, simulazione. Ammonito Birindelli

52': Azione prolungata del Milan con Messias che sbaglia il passaggio per Tonali, Ciurria intercetta e mette Petagna vicino a Tatarusanu, il suo destro è parato dal portiere rossonero

51': Leao sulla destra guadagna il fondo, cerca il cross per Origi, ma Pablo Mari lo anticipa e prova a servire Rovella, la palla è intercettata da Kalulu che cerca di giocare in orizzontale

50': Birindelli con una finta di corpo supera Tonali e prova il filtrante per Petagna che marcato da Tomori non riesce nemmeno a vedere la palla e allora Tatarusanu calcia verso Leao

49': Tomori anticipa Petagna e innsesca Theo Hernandez sulla sinistra, cross in mezzo, tutto per Di Gregorio

48': Si distende il Milan con Messias, cross in mezzo dalla trequarti, pasticcia la difesa del Monza, Tonali non riesce a trovare il tocco giusto per colpire Di Gregorio e spreca così l'occasione

47': Origi intercetta palla a centrocampo e serve Theo Hernandez che viene steso da Birindelli, il giocatore del Milan protesta vivacemente, Rapuano lo rimprovera

46': Tomori fatica a servire Tatarusanu per causa del pressing di Mota Carvalho

Secondo tempo: Il Milan dopo il fischio di Rapuano attacca da destra verso sinistra con la divisa da trasferta bianca con gli inserti rossoneri

Fine primo tempo: Monza - Milan 0 - 1

48': Il Milan attacca da sinistra, cross in mezzo con Di Gregorio in uscita che anticipa tutti, il suo rinvio veloce non trova nessun compagno perchè Rapuano fischia la fine del primo tempo

47': Birindelli crossa da destra, la palla arriva a sinistra da Caprari che prova il controcross, Messias lo marca ma è fortunato a toccar palla che finisce addosso a Caprari e il Milan parte dal fondo

46': Origi a terra, sembra abbia problemi alla spalla.

Riprende il gioco con la palla di Rovella che lancia per Mota Carvalho

45': Ci saranno 2 minuti di recupero. Lancio lungo per Origi che viene steso da Izzo e resta a terra per ricevere le cure mediche del caso

44': Theo Hernandez da sinistra prova a mettere palla in mezzo, respinge Marì, ci arriva Tonali che si porta la palla oltre la linea laterale

43': Messias di gran carriera ferma Ciurria e consente a Kalulu di partire sulla destra, non ci sono uomini liberi allora l'azione arretra

42': Tonali prova a correre in campo aperto, Rovella lo ferma fallosamente, ma il Milan perde subito palla

41': Pessina commette fallo su Kalulu vicino alla linea di fondo, il Milan può ripartire dal fondo

40': Dopo una azione prolungata del Monza, Rovella serve bene in area Petagna che riceve palla marcato da Tomori, arriva Tonali che lo raddoppia, l'inglese riesce a guadagnare rinvio facendo andare la palla addosso a Petagna

39': Giro palla lento del Monza con il Milan che pressa e attende l'errore dei padroni di casa

38': Prova a salire con potenza il Monza che porta Birindelli a destra a crossare, ma la palla finisce oltre la linea di fondo

37': Angolo battuto da Rovella e respinto dalla contraerea del Milan fino a Di Gregorio

36': Petagna riceve palla sulla destra,vede la sovrapposizione di Birindelli, il suo passaggio è intercettato da Kalulu che mette in angolo

35': Tonali riceve palla da un tacco di Brahim Diaz, ma Caprari lo ferma in maniera rude, i rossoneri chiedono il giallo, ma Rapuano non ne vuol sapere

34': Origi prova ad impostare, Izzo lo ferma ancora, la palla arriva a Thiaw che prova a servire Brahim diaz, ma è Rovella a recuperar palla stavolta

33': Scontro tra Pablo Marì e Origi, l'azione però resta viva per il Milan con Krunic che commette fallo su Pessina.

Ammonito Krunic.

32': Caprari serve Petagna in velocità, Thiaw lo tiene e guadagna pure rimessa laterale

31': Riprende il gioco con Izzo che ferma Origi e cerca una giocata veloce per Bririndelli, ma Theo Hernandez spazza via

30': Kalulu riceve palla sulla destra, cross in mezzo, Origi la sporca per Krunic che serve Messias, il suo sinistro è a fil di palo, supera Di Gregorio! Goool del Milan! Ha segnato Messias! Monza - Milan 0 - 1

29': Krunic recupera palla a centrocampo e serve Leao che non serve nessun compagno

28': Theo Hernandez con lo scavetto serve Tomori in area che calcia di potenza in porta, ma Di Gregorio respinge di pugno

27': Rovella prova a lanciare Petagna sulla destra, Thiaw lo tiene, ma il centroavanti del Monza controlla la palla con la mano

26': Leao da sinistra si accentra e prova a giocare, ma Marlon lo stende.

Ammonito Marlon

25': Parte Tonali e mette bene in mezzo per Thiaw che sale in cielo, ma la palla finisce lontana dalla porta

24': Messia s ruba palla a Ciurria, corre sulla destra, serve Leao che calcia da fermo, Di Gregorio respinge Brahim Diaz arriva prima di tutti, ma è bravissimo Di Gregorio a difendere la porta dei padroni di casa

23': Dany Mota da sinistra vuole il fondo e vuole mettere palla in mezzo, ce la fa, ma Tomori anticipa tutti e spazza via

22': Errore anche per il Milan, Tonali sbaglia il cambio gioco per Theo Hernandez e la palla finisce in out

21': Di Gregorio sbaglia il rinvio acconsentendo al Milan di ripartire da fallo laterale destro

20': Tomori riceve palla e lancia Leao tra i difensori del Monza, ma viene colto in fuorigioco

19': Monza che imposta dalla propria linea difensiva, il Milan cerca di rubar palla, ma il pressing porta solamente all'errore di Rovella che spazza via

18': Brahim Diaz ruba palla a Izzo, prova a inserirsi centralmente, ma viene recuperato da Izzo, lo spagnolo riesce però a servire Krunic che vede Leao, il portoghese improvvisamente calcia in porta e prende il palo esterno

17': Marlon serve Rovella che prova a mettere in moto Ciurria, ma i due non si capiscono e la palla finisce in fallo laterale

16': Theo Hernandez riceve palla da sinistra e prova a taglaire il campo, poi cade e resta a terra, Origi prova a cambiare gioco verso Messias, ma la palla finisce fuori

15': Kalulu si rifugia in Tatarusanu e il Milan prova ad impostare con i propri difensori

14': Tomori di fisico ferma Caprari e Rovella fa la stessa cosa con Origi scontentando entrambe le squadre

13': Origi riceve palla centralmente spalle alla porta e si butta a destra, cross per Leao respinto da Marlon

12': Ciurria da rimessa serve direttamente Di Gregorio che calcia lungo fino a Tatarusanu

11': Ci prova il Milan da destra, ma la palla finisce in fallo laterale

10': Riprende il gioco con Tatarusanu che lancia e concede al Monza di iniziare l'azione

9': Theo Hernandez si accascia a terra nonostante il gioco sia dall'altra parte e allora Rapuano sospende il gioco

8': Petagna si libera dai suoi difensori, ma Origi intercetta e prova a scappare, ma Izzo lo ferma fallosamente

7': Imposta dal basso il Milan che con Tomori cerca un diagonale per Origi, ma Izzo lo anticipa e serve Mota Carvalho che si porta la palla oltre la linea laterale

6': Ciurria prova l'uno due sulla sinistra, ma il passaggio di ritorno finisce oltre la linea laterale

5': Izzo vuole uscire palla al piede, Origi gli recupera palla, poi prova a mettere in mezzo e Marì mette palla in calcio d'angolo

4': Brahim Diaz serve Leao centralmente, il portoghese si sposta sulla destra, prova il cross che diventa un tiro e Di Gregorio la mette in fallo laterale

3': Tomoti e Tatarusanu provano a prendere palla in campo aperto, il portiere la spara in fallo laterale

2': Ci prova Petagna di tesa da calcio d'angolo, ma Tatarusanu la mette in corner

1': Fallo di Origi su Izzo a centrocampo, il Monza parte veloce, Dany Mota non arriva su un cross di Birindelli, ma ci arriva Ciurria che calcia in porta e Tatarusanu la mette in angolo

Fischio d'inizio: Il Monza attende il fischio di Rapuano per attaccare da destra verso sinistra.

Ore 17:59 - Cerimoniale della Lega Serie A e scambio di gagliardetti tra i due capitani

Ore 17:58 - Ecco che scendono in campo Monza e Milan anticipate dalla squadra arbitrale

Ore 17:55 - Le squadre sono sul tunnel che porta al campo

Ore 17:50 - Tutti i giocatori sono negli spogliatoi e stanno indossando la divisa di gioco

Monza - Milan: le formazioni ufficiali

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marí, Izzo; Birindelli, Rovella, Pessina, Ciurria; Mota Carvalho, Caprari; Petagna.

In panchina: Cragno, Sorrentino; Antov, Caldirola, Carboni, Donati; Barberis, Colpani, Machín, Ranocchia, Sensi, Valoti; D'Alessandro, Gytkjær. Allenatore: Palladino.

Milan (3-4-3): Tătărușanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunić, Hernández; Díaz, Origi, Leão.

In panchina: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Ibrahimović, Rebić. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Il Milan si trova a sfidare nuovamente il suo passato. Un passato glorioso, forse il miglior trentennio che nessun club abbia mai vissuto e non si tratta di giocatori ma di dirigenti e presidente. Il cuore di Galliani e Berlusconi vorrebbe un pareggio, ma Pioli ha bisogno di rimettersi in carreggiata dopo le troppe sconfitte subite nel 2023, in particolare il Milan ha perso nei due derby, di Supercoppa e di campionato. Nuovo modulo, nuova compattezza trovati prima nella vittoria del Milan con il Torino, confermate nella sfida in Champions League dove il Milan ha battuto il Tottenham di Antonio Conte. Rossoneri che vogliono continuare a fare risultati per continuare ad iscriversi tra le pretendenti di un posto nella futura Champions League. Giroud dovrebbe riposare, lasciando spazio dal primo minuto ad Origi. Avanti con la difesa a 3 che sembra dare solidità a Tatarusanu, in assenza di Maignan. Problemi all'anca per il capitano dei rossoneri Davide Calabria che lascerà il posto a tutta fascia a uno tra Saelemaekers e Messias. Il ritrovato Brahim Diaz dovrebbe partire ancora titolare lasciando in panchina Charles De Ketelaere. A centrocampo non ce la fa Bennacer, allora Pobega o Krunic dovrebbero affiancare Tonali. Il centrocampo è il reparto più importante per la squadra di Palladino, dove un ritrovato Sensi e Rovella stanno ben facendo in questo periodo. Dirigerà la sfida il signor Rapuano della sezione CAN di Rimini.

Monza i convocati di Palladino per la sfida con il Milan:

Portieri: Cragno, Di Gregorio, Sorrentino

Difensori: Antov, Birindelli, Carboni, Caldirola, Donati, Izzo, Pablo Marí, Marlon,

Centrocampisti: Barberis, Colpani , Machin, Pessina, Ranocchia, Rovella, Sensi, Valoti,

Attaccanti: Caprari, Ciurria, D'Alessandro, Gytkjaer, Mota Carvalho, Petagna

Monza - Milan le quote e il pronostico

Il Milan gode dei favori del pronostico con la vittoria data a 2,10 e l'auspicato pareggio da parte di Berlusconi e Galliani che si ferma a 3,35 seguito dalla vittoria dei padroni di casa a 3,65. L'Over 2.5 viaggia un po' alto rispetto al solito a 1,95 seguito dall'over 3,5 che con 3,35 fa presupporre una partita in cui sarebbe il caso di preferire gli under. La quota GOL è a 1,75 con la NOGOL a 1.97. Lo 0-1 è il risultato esatto che si fa preferire con 7,50 seguito dal 1-2 a 9,25. Il pareggio 1-1 si attesta intorno all'8. Olivier Giroud è l'indiziato numero uno nel segnare il primo gol dell'incontro (5,50) seguito da Zlatan Ibrahimovic a 6,25 e da Rafael Leao a 6,75. Per il Monza è Andrea Petagna a piazzarsi in pole position a 8,50.