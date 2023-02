La Juventus, ieri pomeriggio 22 febbraio, ha lasciato Torino per volare in Francia dove oggi 23 febbraio affronterà il Nantes nella gara di ritorno degli spareggi di Europa League. I bianconeri dovranno ripartire dall'1-1 dell'andata e per passare il turno sono obbligati a vincere. Per questo motivo la Juventus starebbe pensando di presentare una importante novità di formazione. Massimiliano Allegri, infatti, avrebbe in mente di affidarsi a Moise Kean dal primo minuto con Dusan Vlahovic inizialmente in panchina. Questo consentirebbe al tecnico livornese di avere un cambio di una certa rilevanza da inserire a gara in corso.

La Juventus studia le mosse per sorprendere il Nantes

La Juventus per la gara contro il Nantes non avrà a disposizione Federico Chiesa. Il numero 7 juventino non è riuscito a recuperare dall'affaticamento accusato la scorsa settimana. Per questo motivo, Massimiliano Allegri non ha voluto correre rischi e lo ha lasciato a Torino per lavorare e rientrare per il derby del 28 febbraio. Vista l'assenza di Chiesa, però, la Juventus non ha molte alternative offensive perciò il tecnico livornese sta pensando di effettuare un cambio sorprendente. Infatti, Massimiliano Allegri starebbe pensando di mettere Dusan Vlahovic in panchina e di schierare tra i titolari Moise Kean. Il tecnico della Juventus ha paura che la gara possa andare oltre al 90' minuto e avere un cambio come DV9 da utilizzare a partita in corso potrebbe fare la differenza.

Lo stesso discorso dovrebbe essere fatto con Juan Cuadrado. Il colombiano va verso la panchina per subentrare eventualmente nel secondo tempo al posto di Mattia De Sciglio.

In difesa si rivede Bremer

Per la gara contro il Nantes la Juventus scenderà in campo con il 3-5-1-1 e in porta ci sarà Szczesny. In difesa tornerà Bremer che giocherà con Danilo e Alex Sandro.

A centrocampo sulla destra dovrebbe toccare a Mattia De Sciglio, in mezzo ci saranno Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, mentre a sinistra si muoverà Filip Kostic. In avanti la certezza è Angel Di Maria e insieme a lui dovrebbe esserci Moise Kean che è favorito su Dusan Vlahovic. Adesso non resta che attendere le prossime ore per capire se davvero Massimiliano Allegri deciderà di mettere in panchina DV9.

Il nodo verrà sciolto solo dopo la riunione tecnica che la Juventus farà poco prima di andare allo stadio. Il fischio d'inizio della gara odierna di Europa League tra i bianconeri e il Nantes sarà alle 18:45 perciò le formazioni ufficiali verranno comunicate solo alle 17:45.

La probabile formazione della Juventus contro il Nantes: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean.