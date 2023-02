Giovedì 23 febbraio alle ore 18:45 si giocherà Nantes-Juventus, gara valida per i playoff di ritorno di Europa League 22/23. Il match d'andata, giocato all'Allianz Stadium di Torino, si era concluso 1-1 con le reti di Vlahovic per i bianconeri e di Blas per la squadra guidata da Tudor. Per poter approdare agli ottavi di finale della seconda competizione europea, la Vecchia Signora dovrà vincere oppure pareggiare con almeno due reti per squadra, ha fatto discutere un possibile rigore non dato alla Juve nella gara di andata.

Dove vederla: il match sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e Sky Sport Uno, ma anche sulle piattaforme streaming SkyGo, NowTv e Dazn.

Statistiche: l'ultima volta che il Nantes ha sconfitto la Juventus in gare ufficiali risale all'incontro di Champions League del 17 aprile 1996, quando la squadra francese ebbe la meglio tra le mura amiche col risultato di 3-2.

Nantes, 4-2-3-1 per Tudor

Igor Tudor e il suo Nantes potrebbero affrontare la compagine piemontese schierando il 4-2-3-1, con l'ex Fiorentina Lafont che vestirà i panni dell'estremo difensore. Pacchetto arretrato a quattro che avrà buone chance di essere formato, almeno inizialmente, da Corchia e Pallois come terzini, mentre Girotto e Castelletto agiranno al centro del reparto. Linea mediana del Nantes che dovrebbe avere come titolari Moutoussamy e Sissoko. Nella trequarti campo della squadra francese, invece, dovrebbero giocare dal primo minuto Blas, Chirivella e Coco, i quali saranno chiamati a fornire palle goal al vertice offensivo Mohamed.

Juventus, ballottaggio tra Alex Sandro e Bonucci

Mister Allegri e la sua Juventus affronteranno questo ritorno dei playoff di Europa League non potendo contare sugli infortunati Pogba e Kaio Jorge. Per strappare il pass per gli ottavi di finale, il tecnico toscano potrebbe optare per un propositivo 3-4-3, con Szczesny in porta.

Terzetto di difesa che, oltre ai probabili impieghi di Bremer e Danilo, vedrà il ballottaggio tra Alex Sandro e Bonucci, col giocatore ex Porto che pare avere più chance per una maglia da titolare. Cerniera di centrocampo che vanterà, c'è da scommetterci, come titolari Rabiot e Locatelli a far da filtro, con De Sciglio e Kostic che agiranno da ali.

Tridente offensivo a completare la formazione composto presumibilmente da Di Maria, Vlahovic e Chiesa.

Le probabili formazioni di Nantes-Juventus:

Nantes (4-2-3-1): Lafont, Corchia, Girotto, Castelletto, Pallois, Moutoussamy, Sissoko, Blas, Coco, Chirivella, Mohamed. Allenatore: Igor Tudor.

Juventus (3-4-3): Szczesny, Alex Sandro (Bonucci), Bremer, Danilo, De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Kostic, Di Maria, Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.