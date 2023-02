La Juventus attende il pieno recupero di Paul Pogba dopo il recente infortunio muscolare subito prima del match Juve-Lazio di Coppa Italia. Il centrocampista francese era stato vicino al rientro già nella partita contro il Monza in campionato, ma lo 0-2 nel primo tempo aveva portato Allegri a schierare altri giocatori per cercare di recuperare la partita. Il francese potrebbe essere convocato per il match contro la Salernitana di martedì 7 febbraio o eventualmente contro lo Spezia domenica 12 febbraio.

Intanto però non mancano le indiscrezioni di mercato sul francese: in caso di mancata qualificazione della Juve alla prossima Champions League potrebbe essere presa in considerazione la sua cessione.

Sul giocatore, come scrive la stampa inglese, ci sarebbe il Newcastle, che non avrebbe problemi a garantirgli un ingaggio importante.

Pogba potrebbe lasciare la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dai giornali sportivi inglesi il centrocampista Paul Pogba potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Il francese piacerebbe al Newcastle, che sarebbe pronto a garantirgli un ingaggio importante, oltre a pagare il suo cartellino alla società torinese per il cartellino del giocatore.

È comunque ancora prematuro fare previsioni sul futuro di Pogba, perché non ci sono ancora certezze su quando tornerà pienamente in forma dopo i vari infortuni, come sottolinea anche la stampa inglese.

Comunque sia, la maggior parte delle valutazioni di mercato la Juventus le farà al termine della stagione, in base anche alla qualificazione o meno alle competizioni europee.

Il resto del mercato estivo della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire altri giocatori a giugno se non dovesse qualificarsi alle competizioni europee.

Oltre agli elementi in scadenza di contratto a giugno (ovvero Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot), potrebbe lasciare Torino anche Dusan Vlahovic. Sul centravanti serbo ci sarebbe anche il Real Madrid, che starebbe lavorando al sostituto di Karim Benzema. Con un'offerta da 100 milioni di euro potrebbe lasciare Torino.

In attacco, intanto, proprio entro fine giugno la Juventus dovrà procedere al riscatto obbligatorio del cartellino di Moise Kean dall'Everton, inoltre il club bianconero potrebbe anche decidere di riscattare Arkadiusz Milik dal Marsiglia.

Al contrario la società bianconera valuterebbe di non riscattare il cartellino di Leandro Paredes, in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain per circa 28 milioni di euro.