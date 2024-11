"C'è qualcosa di strano dietro l'infortunio di Vlahovic, pensando anche a quello che il giocatore ha detto mentre era in Nazionale. Il procuratore del serbo e Giuntoli non si guardano nemmeno in faccia. Serve un dirigente bravo che rimetta a posto le cose. Vlahovic va in scadenza a giugno del 2026. So anche per certo che Douglas Luiz voglia andare via": ad essersi espresso in questi termini nelle ultime ore è stato Massimo Brambati a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà. Il procuratore ed ex calciatore si è detto dunque certo della veridicità delle proprie parole, che suonano come un monito in un momento in cui entrambi i calciatori sono infortunati.

La situazione contrattuale di Vlahovic

Il contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus scadrà come noto nel 2026: dal prossimo anno però, il serbo percepirà qualcosa come 12 milioni netti l'anno, troppi per le casse bianconere con Cristiano Giuntoli che da settimane lavorerebbe ad un accordo pluriennale con ingaggio però riproporzionato a 9 milioni di euro l'anno.

Sebbene qualche settimana fa lo stesso DS bianconero abbia evidenziato come "il rinnovo si farà", le cose non sembrano procedere nel giusto verso: l'entourage del serbo non sembra voler venire incontro alle richieste del club e le pretendenti estere non facilitano di certo la situazione. Su tutti si segnala l'interesse dell'Arsenal, che sarebbe pronto a presentare un'offerta da 60 milioni di euro.

Difficile, ad ogni modo, che il club possa cedere il suo centravanti di riferimento a gennaio. Più probabile un addio in estate, qualora il rinnovo non dovesse concretizzarsi.

Fin qui, Vlahovic ha segnato 9 reti in 16 gare complessive, un bottino di tutto rispetto che però cozza con diverse prestazioni sottotono, oltre a tutta una serie di reti mancate in condizioni molto favorevoli (su tutte, quelle sbagliate con Cagliari e Parma a pochi metri dalla porta sguarnita).

Proprio ieri l'attaccante è stato sottoposto ai controlli medici del caso successivi all'infortunio subito in nazionale: gli esami hanno escluso lesioni, resterà fuori solo una o due partite.

Douglas Luiz acquisto flop dell'estate

Brambati, nel proprio intervento, ha fatto riferimento anche al brasiliano ex Aston Villa: arrivato per quasi 50 milioni di euro in estate, il fatto che venisse da una stagione con doppia cifra di gol e assist aveva alzato e di molto l'asticella delle aspettative che fin qui, però, sono state tutte disattese.

Nove presenze complessive tra campionato e Champions League, nessun gol, nessun assist e ben due rigori causati contro Cagliari e Lipsia in Champions League. Il brasiliano, quando impiegato, appare lento e compassato, fuori dal gioco e strutturalmente privo della dinamicità che Thiago Motta ama vedere nei propri centrocampisti.

Sembra ancora presto per dare giudizi definitivi, ma l'ipotesi di un addio non sembra più effettivamente così tanto remota: al momento, il mediano è infortunato per un problema muscolare e non è chiaro quando rientrerà.