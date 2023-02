I procedimenti giudiziari che in queste settimane stanno coinvolgendo la Juventus - sanzionata con 15 punti di penalizzazione nella classifica di Serie A per il caso plusvalenze fittizie - potrebbero compromettere la qualificazione dei bianconeri alla prossima edizione della Champions League.

Una situazione che, secondo l'ex portiere della nazionale inglese Paul Robinson, potrebbe portare alla partenza di Federico Chiesa nel Calciomercato estivo: secondo l'ex Tottenham è infatti difficile che il numero 7 bianconero rimanga a Torino se non dovesse disputare la massima competizione europea nella prossima stagione.

Chiesa potrebbe lasciare la Juventus a giugno

'Penso che Chiesa si trasferirà nel campionato inglese nel calciomercato estivo. La Juventus nella stagione 2023-2024 non dovrebbe disputare la Champions League e giocatori come il centrocampista vogliono la competizione europea. Per questo sarà difficile per la società bianconera non lasciarlo partire', sono state queste le dichiarazioni dell'ex giocatore inglese Paul Robinson sul futuro professionale del centrocampista della Juventus.

Nelle ultime settimane era circolata l'indiscrezione di un interesse del Liverpool e del Manchester City per Federico Chiesa, anche se pure quest'ultima società - in questo momento - è coinvolta in vicende extra calcistiche, in quanto al centro di alcune indagini per delle presunte violazioni del Fair Play Finanziario.

Nel frattempo Federico Chiesa gradualmente sta ritrovando la forma ideale dopo l'infortunio al ginocchio a gennaio 2022 che gli ha fatto saltare praticamente 11 mesi di calcio giocato. Potrebbe rappresentare un valore aggiunto per la Juventus in questo finale di stagione, se non in campionato considerando la distanza dai primi posti, in Coppa Italia ed in Europa League.

Il resto del mercato della Juventus

Nelle ultime settimane i media internazionali hanno parlato anche di un'altra possibile cessione estiva da parte dei bianconeri, quella di Dusan Vlahovic, che piacerebbe non solo ad alcune società inglesi ma anche a Barcellona e Real Madrid. La Juventus non vorrebbe cederlo, ma un'eventuale mancata partecipazione alla Champions League potrebbe anche portare alla sua partenza.

Oltre a lui potrebbero lasciare Torino in estate anche i giocatori in scadenza di contratto a fine giugno, ossia Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.