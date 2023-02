La Juventus, in queste ore, ha iniziato a preparare la gara contro il Nantes. Per questo match, Massimiliano Allegri spera di ritrovare Federico Chiesa. Il numero 7 juventino è stato preservato per la gara contro lo Spezia poiché era stanco e soffriva di un leggero affaticamento. Per questo motivo, lo staff bianconero ha preservato Federico Chiesa per averlo al meglio per la gara decisiva contro il Nantes. Ma ancora non si sa con certezza se il numero 7 juventino sarà titolare oppure no. Chiesa sta seguendo un programma personalizzato e solo domani, 22 febbraio, si saprà se sarà convocato oppure no per il match contro il Nantes.

La Juventus prepara il match di Europa League

La Juventus è al lavoro per preparare la gara contro il Nantes. L'intenzione di Massimiliano Allegri, per questa partita, è quella di schierare una formazione di titolarissimi perché l'obiettivo dei bianconeri è quello di accedere agli ottavi di finale di Europa League. Per questo motivo se Federico Chiesa starà bene è possibile che il tecnico livornese possa ricorrere al 3-4-2-1, affidandosi anche ad Angel Di Maria, Filip Kostic e Dusan Vlahovic. Dunque, la Juventus potrebbe presentarsi a Nantes con il tridente, al quale si aggiungerebbe il numero 17 juventino che fino ad ora è stato uno dei giocatori offensivi dal rendimento migliore. Per il resto, invece, non dovrebbero esserci grandi novità, a centrocampo sulla destra è aperto il ballottaggio tra Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado, mentre in mezzo dovrebbero giocare Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, anche perché il numero 5 juventino salterà il derby della Mole perché squalificato.

In difesa, invece, ci sarà il rientro di Gleison Bremer che ha saltato per squalifica la gara contro lo Spezia. Insieme al numero 3 juventino ci saranno Danilo e Alex Sandro, mentre Leonardo Bonucci partirà dalla panchina.

Milik lavora in palestra

La Juventus, per la gara contro il Nantes, non dovrebbe avere a disposizione Paul Pogba, Fabio Miretti e Arek Milik.

Il polacco si è fatto male a fine gennaio rimediando una lesione di medio grado. Milik, però, sta lavorando duramente in palestra, come ha rivelato lui stesso sui social. Per quanto riguarda Paul Pogba, ancora non si sa con certezza quando sarà a disposizione. Lo stesso discorso va fatto per Fabio Miretti che si è fatto male alla caviglia nella gara del 7 febbraio contro la Salernitana.

In ogni caso, qualcosa in più sulle condizioni degli infortunati si potrebbe sapere nella giornata di domani 22 febbraio, quando Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Nantes. La squadra lavorerà in mattinata alla Continassa e poi partirà per la Francia dove, alle 19:15, si terrà la conferenza stampa del tecnico livornese.