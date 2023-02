Grandi manovre in casa nerazzurra in vista del futuro: la dirigenza dell'Inter starebbe riflettendo sulla prossima stagione ed, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe avvenire un cambio in panchina: Simone Inzaghi potrebbe lasciare il posto a Josè Mourinho.

Il possibile ritorno dello Special One

Josè Mourinho non è mai stato dimenticato dai tifosi nerazzurri, non solo per l'impresa del 'triplete' del 2010, con la vittoria nella stessa stagione di campionato, Coppa Italia e Champions League, prima ed unica squadra italiana a riuscirci nella storia, ma anche per la sua vicinanza ai colori nerazzurri, come tifoso e come uomo di calcio.

Il suo possibile ritorno sulla panchina dell'Inter è uno dei rumors di calciomercato più clamorosi delle ultime ore: la panchina di Simone Inzaghi, infatti, sarebbe fortemente a rischio ed, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, il tecnico piacentino potrebbe essere esonerato.

La dirigenza nerazzurra avrebbe individuato in Josè Mourinho uno dei migliori profili per la panchina futura dell'Inter: la società starebbe valutando l'ingaggio del tecnico che potrebbe lasciare la Roma, in estate.

La situazione di Josè Mourinho con la Roma

Il tecnico portoghese ha un contratto con la Roma fino al giugno 2024 e, fino a dicembre, l'idillio con il club giallorosso sembrava potesse continuare anche per le prossime stagioni.

La situazione sembra cambiata nelle ultime settimane: il tecnico, che ha riportato la Roma a vincere a livello internazionale, potrebbe lasciare prima della scadenza, già nella prossima estate.

L'allenatore avrebbe chiesto alla dirigenza chiarimenti per quanto riguarda il suo futuro, con precisa attenzione sui rinforzi alla rosa a sua disposizione e sulla posizione dei suoi big, come Paulo Dybala.

Infatti, Dybala non avrebbe ancora dato certezze sulla sua permanenza a Roma oltre il 2024: il tecnico vorrebbe garanzie sulla competitività della sua Roma, altrimenti potrebbe arrivare una separazione prima del tempo.

Oltre all'Inter, che potrebbe essere opzione per il futuro dell'allenatore portoghese, anche il Chelsea e il Real Madrid sembrerebbero interessate a Josè Mourinho e potrebbero avviare una trattativa per un futuro nuovamente lontano dall'Italia.

Nelle ultime settimane, si sono rincorse voci riguardanti un suo possibile approdo come commissario tecnico del Brasile o del Portogallo: più insistente la pista che potrebbe portare Josè Mourinho a Parigi, alla corte del Paris Saint Germain, la cui posizione dell'allenatore Galtier sembrerebbe tutt'altro che stabile.