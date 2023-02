La Juventus nelle ultime stagioni è ritornata ad attingere con molta frequenza al mercato dei parametri zero. Nel 2019 sono arrivati Rabiot e Ramsey, lo scorso Calciomercato invece la società bianconera ha deciso di ingaggiare Angel Di Maria e Paul Pogba. Non è da scartare dunque la possibilità che la società bianconera anche nel 2023 possa decidere di valutare giocatori in scadenza di contratto, soprattutto per quanto riguarda il settore difensivo. A tal riguardo si è parlato molto dell'interesse per Alejandro Grimaldo come eventuale sostituto di Alex Sandro.

Per quanto riguarda invece il ruolo da centrale difensivo fra i giocatori graditi dalla società bianconera ci sarebbe anche Stefan de Vrij, che già diverse stagioni fa piaceva alla Juventus come possibile rinforzo. Alla fine però l'olandese accettò l'offerta dell'Inter. Il centrale sarebbe il profilo ideale nell'eventualità in cui la Juventus dovesse continuare a giocare con la difesa a tre, oltre al fatto che conosce il calcio italiano e che potrebbe 'accontentarsi' di un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione.

Possibile l'ingaggio di De Vrij a giugno da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da juvelive.it, la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Stefan de Vrij.

Il giocatore è in scadenza di contratto con l'Inter e difficilmente prolungherà la sua intesa con la società milanese. Non è un caso che nella seconda parte di stagione sia diventato una riserva nell'Inter, con Acerbi a sostituirlo in pianta stabile tra i titolari. Oltre a Skriniar quindi un altro giocatore potrebbe lasciare l'Inter a parametro zero.

La Juventus potrebbe ingaggiarlo anche in vista del possibile addio di Daniele Rugani, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2024. Senza contare che Bonucci non dà più garanzie dal punto di vista fisico e che in questa stagione ha saltato diversi match.

Il giocatore olandese ha giocato fino ad adesso 20 match fra campionato italiano, Supercoppa italiana, Coppa Italia e Champions League segnando anche un gol.

Si integrerebbe bene con Bremer e Danilo, oltre al fatto che garantirebbe possibili miglioramenti nell'impostazione del gioco dal basso.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a parametro zero. Detto della possibile partenza di Alex Sandro anche Juan Cuadrado potrebbe lasciare la società bianconera a parametro zero. A questi potrebbero aggiungersi Angel Di Maria, per il quale si parla di un possibile ritorno nel campionato argentino, e Adrien Rabiot. Il francese nel post partita di Juventus-Fiorentina ha parlato di un incontro con la società fra qualche settimana ma se dovesse chiedere i 10 milioni di euro a stagione paventati ad oggi sembrerebbe difficile una sua permanenza nella società bianconera.