La Juventus dopo le vittorie contro la Lazio in Coppa Italia e in campionato contro Salernitana e Fiorentina è pronta a disputare il sedicesimo di finale di Europa League. L'andata si giocherà all'Allianz Stadium di Torino il 16 febbraio alle ore 21:00, il ritorno in terra francese il 23 febbraio. Allegri dovrebbe affidarsi al 3-5-2, in un'idea di gioco meno offensiva rispetto a quella vista contro i toscani. Dovrebbe andare in panchina Federico Chiesa, al suo posto potrebbe giocare Fagioli, che andrebbe a fare la mezzala d'inserimento. Dovrebbe essere confermato invece Vlahovic, che ha bisogno di giocare per recuperare la forma ideale dopo le settimane rimasto fermo a causa della pubalgia.

Per quanto riguarda invece il Nantes il tecnico Antoine Kombouaré dovrebbe affidarsi ad un'idea di gioco molto difensiva, un 5-4-1 che garantisce equilibrio e pochi gol subiti come dimostra il Nantes nel campionato francese. La punta dovrebbe essere Evann Guessand, in prestito dal Nizza e che in questa stagione fino ad adesso ha segnato 4 gol in tutte le competizioni giocate con 2 assist decisivi forniti ai suoi compagni.

Allegri dovrebbe affidarsi a Di Maria a supporto di Vlahovic

In porta dovrebbe giocare Szczesny, difesa a tre con Danilo, Bremer e Alex Sandro. Centrocampo a cinque con Cuadrado che dovrebbe ritornare titolare sulla fascia destra dopo essere rimasto in tribuna contro la Fiorentina per un problema fisico.

Locatelli dovrebbe essere confermato davanti alla difesa, supportato dalle mezzali Fagioli e Rabiot. Sulla fascia sinistra dovrebbe giocare Kostic, protagonista di un match importante con la Fiorentina nonostante gli errori davanti al portiere. Nel settore avanzato Allegri dovrebbe schierare Di Maria a supporto di Vlahovic, che deve raccogliere minutaggio anche per recuperare la forma ideale.

Pronti a subentrare dalla panchina Iling Junior e Kean, oltre a Chiesa.

Il tecnico del Nantes Kombouaré dovrebbe schierare Guessand

Il Nantes dovrebbe essere schierata con un'idea di gioco difensiva, probabile il 5-4-1 per il tecnico Kombouaré, in porta Lafont, Centonze sulla fascia destra, centrali Castelletto, Girotto e Zeze, Traoré sulla fascia sinistra.

Centrocampo a quattro con Blas sulla fascia destra, centrali Chirivella e Sissoko, Simon sulla fascia sinistra. Come punta dovrebbe giocare Guessand.

Le probabili formazioni di Juventus - Nantes

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Nantes:

Juventus (3-5-2): Szczesny - Danilo, Bremer, Alex Sandro - Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri

Nantes (5-4-1): Lafont - Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traoré - Blas, Chirivella, Sissoko, Simon - Guessand. Allenatore Antoine Kombouaré.