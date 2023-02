La Juventus nella prossima estate, in caso di mancati rinnovi dei contratti, potrebbe perdere a parametro zero Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.

In merito al mercato in entrata, molto probabilmente ci sarà la necessità di rinforzare la difesa dove potrebbero arrivare uno o due difensori centrali. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, la società bianconera starebbe valutando i giocatori della Fiorentina Igor e Milenkovic.

La valutazione di Igor sarebbe intorno ai 10 milioni di euro. Il brasiliano potrebbe interessare alla Juventus perché sarebbe innanzitutto investimento sostenibile economicamente sia per il costo del cartellino che per l'ingaggio, e poi perché è un mancino.

Per questo motivo, potrebbe integrarsi al meglio in una retroguardia formata da Bremer e Danilo, dove andrebbe a sostituire Alex Sandro.

Piace anche Nikola Milenkovic, il quale la scorsa estate ha rinnovato il contratto con la Fiorentina fino al giugno del 2027. Il suo cartellino avrebbe un costo di circa 20 milioni di euro.

Possibile l'acquisto di uno fra Igor e Milenkovic

Nelle intenzioni della Juventus per la prossima stagione, Igor potrebbe rimpiazzare Alex Sandro, schierato spesso quest'anno da Allegri come terzo difensore centrale. L'ex Porto ha il contratto in scadenza a giugno e sembra difficile che possa rinnovare, quindi andrebbe via a parametro zero.

Per quanto riguarda Milenkovic, invece, garantirebbe fisicità e la capacità di saper giocare sia a tre che a quattro in difesa.

Il suo prezzo di mercato sarebbe di circa 20 milioni di euro.

Ricordiamo che molto probabilmente la Juventus sarà chiamata ad acquistare un nuovo esterno, giacché Cuadrado è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente ci sarà l'intesa per un ulteriore prolungamento.

Il mercato della Juventus: si cercano esterni

La Juventus potrebbe rinforzare le fasce difensive attingendo dal mercato degli svincolati.

Piace Alejandro Grimaldo, esterno spagnolo del Benfica che può giocare in una difesa a quattro ma anche in un centrocampo a cinque. Il calciatore è in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno.

Invece, per la fascia destra, Allegri potrebbe dare fiducia al giovane Barbieri ma anche ad Andrea Cambiaso, attualmente in prestito al Bologna. Il 23enne genovese può giocare su entrambe le corsie esterne, come sta dimostrando anche in questa stagione con la maglia del Bologna.