L'Inter programma la prossima stagione studiando una mini rivoluzione, ecco che a giugno potrebbe mettere a segno degli scambi che riguarderebbero in primis Robin Gosens e Nadiem Amiri del Bayer Leverkusen. L'Atletico Madrid, invece, potrebbe bussare alle porte nerazzurre per avere Marcelo Brozovic in cambio di Saul Niguez. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da interlive.it, potrebbero approdare a Milano infine anche un nuovo tecnico, Josè Mourinho, e un nuovo fantasista, Paulo Dybala.

Possibile asse di mercato tra Inter e Leverkusen

Robin Gosens non si è ambientato alla perfezione nei meccanismi tattici di Simone Inzaghi e potrebbe essere ceduto a fine stagione.

Il Leverkusen lo avrebbe già cercato in estate ma non sarebbe stato raggiunto un accordo sul prezzo del cartellino. A distanza di un anno, i tedeschi potrebbero però tornare alla carica offrendo il cartellino dell'ex Genoa Amiri che sarebbe un profilo funzionale per il centrocampo della formazione meneghina.

Il futuro di Brozovic potrebbe essere in Liga

L'Inter potrebbe decidere di cedere Marcelo Brozovic dopo aver scoperto le ottime doti in cabina di regia di Hakan Calhanoglu. Il croato avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro ma l'Atletico Madrid sarebbe disposto a proporre uno scambio con Saul Niguez che percepisce però uno stipendio fuori portata per la società degli Zhang. La dirigenza milanese preferirebbe, in caso di addio, cedere Brozovic per incassare una cifra cash da poter reinvestire.

Il centrocampista dell'Inter sarebbe però anche nel mirino del Barcellona che avrebbe già provato ad ingaggiarlo nella scorsa sessione invernale.

Suggestioni Mourinho e Dybala per la nuova Inter

L'Inter potrebbe pensare infine al più illustre dei ritorni, quello di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese, che lo scorso dicembre è stato molto vicino a diventare il ct del Portogallo reduce dal deludente Mondiale in Qatar, non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro e potrebbe così dire addio alla Roma.

I nerazzurri lo accoglierebbero se non dovessero confermare Simone Inzaghi, che per ottenere una riconferma dovrà qualificarsi alla prossima edizione della Champions League dopo aver disputato un campionato non da protagonista, concedendo al Napoli di condurre in solitaria. Mourinho potrebbe decidere di portare a Milano anche Paulo Dybala, vicinissimo all'approdo alla Pinetina già nella scorsa estate: l'ex Juventus è 'facilmente' prelevabile dietro pagamento della clausola rescissoria da 20 milioni di euro.