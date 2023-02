La dirigenza del Liverpool potrebbe ragionare su una rifondazione della squadra per la prossima stagione. I primi nuovi obiettivi di mercato potrebbero essere due pilastri dell'Inter: Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Per i due giocatori nerazzurri il club inglese starebbe preparando una maxi offerta da 170 milioni di euro.

L'idea del Liverpool per la rifondazione arriva dall'Inter

La dirigenza del Liverpool non sarebbe affatto contenta dell'andamento della stagione della squadra e nel prossimo mercato sarebbe possibile una piccola rivoluzione.

Il tecnico Jurgen Klopp non sembrerebbe essere in discussione e la società vorrebbe rinforzare la rosa a sua disposizione: i due nuovi obiettivi di mercato sembrerebbero essere Lautaro Martinez e Nicolò Barella dell'Inter.

I due giocatori rappresenterebbero secondo la dirigenza inglese la base del nuovo progetto del Liverpool per il prossimo anno e la società starebbe riflettendo su una maxi offerta per portare in Premier League i due talenti nerazzurri: sul tavolo potrebbero finire circa 170 milioni per convincere l'Inter a cedere due giocatori considerati centrali nel progetto tecnico di Simone Inzaghi.

Il Liverpool potrebbe rappresentare una possibilità importante per i due giocatori che però preferirebbero rimanere a Milano, secondo le ultime voci da Appiano Gentile: l'Inter stessa non vorrebbe accettare un'eventuale offerta, seppur lusinghiera a livello economico, per i due calciatori.

Le statistiche di Nicolò Barella

Il centrocampista azzurro dell'Inter in questo campionato di Serie A ha disputato 22 partite, segnando cinque reti e fornendo sei assist; in Champions League ha giocato sei partite, segnando una rete.

Nicolò Barella era stato acquistato dall'Inter a titolo definitivo nell'estate del 2020 dal Cagliari per 38,5 milioni di euro dopo una stagione in prestito in nerazzurro.

Il centrocampista è un prodotto delle giovanili del Cagliari, che lo ha ceduto in prestito al Como prima di cederlo ai nerazzurri dopo tre ottime stagioni nel capoluogo sardo. Il giocatore oggi ha un contratto coi nerazzurri fino al giugno 2026 e una possibile cessione di Barella dall'Inter pare attualmente improbabile, salvo arrivi un'offerta fuori mercato.

Le statistiche di Lautaro Martinez

L'attaccante argentino dell'Inter ha giocato 23 partite in Serie A in questa stagione, segnando 13 reti e fornendo quattro assist; in Champions League ha disputato sette partite, con una rete e due assist a referto.

Il giocatore era stato acquistato nel 2018 dal Racing Club in Argentina per una cifra di circa 25 milioni di euro; Lautaro Martinez ha un contratto con l'Inter fino al giugno 2026 con uno stipendio di circa 6,5 milioni di euro a stagione.