L'Inter prepara una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione estiva di Calciomercato. La società nerazzurra potrebbe rinnovare diversi reparti e ruoli e tra questi ci sarebbero le corsie esterne, in particolare quella destra. Solo Darmian è certo della riconferma, mentre Dumfries e Bellanova potrebbero lasciare Milano in estate.

Inter, idea Holm per la fascia destra

Il club nerazzurro starebbe valutando diversi profili per la corsia destra. Questo perché sono in bilico le posizioni di Dumfries e Bellanova per motivi diversi. L'esterno olandese potrebbe esser ceduto per fare cassa e con un'offerta attorno ai 50-60 milioni di euro, l'Inter potrebbe decidere di cederlo per reinvestire il denaro sul fronte acquisti.

Diverse è la situazione di Bellanova che ha trovato pochissimo spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi e per questo potrebbe non esser riscattato dal Cagliari.

Ecco perché l'Inter starebbe seguendo Emil Holm, esterno svedese classe 2000 che è sicuramente una delle note liete dello Spezia di Luca Gotti. In poco tempo, il giovane esterno ha conquistato il posto da titolare nel 3-5-2 del tecnico e ha attirato su di se l'interesse di molti club. Lo Spezia non fa sconti e chiede almeno 25 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello, vista la probabile asta che potrebbe scatenarsi in estate con le tante società di Premier League interessate.

Inter, possibile ritorno di fiamma per Chalobah

Oltre ad una rivoluzione sulle fasce, l'Inter ne prepara un'altra legata alla difesa.

Infatti, Milan Skirniar lascerà Milano in estate ma potrebbe non esser il solo. Infatti, anche Stefan De Vrij potrebbe dire addio ai colori nerazzurri in caso di mancato accordo per il rinnovo contrattuale.

Ecco perché il direttore sportivo Giuseppe Marotta (oltre al riscatto di Francesco Acerbi dalla Lazio), sta puntando diversi obiettivi per completare il pacchetto di centrali a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.

Tra i nomi resta viva l'ipotesi che porta a Chalobah, centrale inglese in forza al Chelsea che già in estate era stato accostato ai colori nerazzurri.

Dopo i tanti acquisti in difesa come Badiashile e Koulibaly che si aggiungono alla conferma di Thiago Silva, i Blues sarebbero pronti a cedere il classe 93, seguito anche da altre società come Milan e Lipsia.

I nerazzurri potrebbero però avere una corsia preferenziale qualora il Chelsea ritornasse prepotentemente su Dumfries in estate.

Oltre Chalobah, l'Inter segue anche alcuni centrali del campionato italiano come Demiral dell'Atalanta e Rodrigo Becao dell'Udinese, valutati entrambi 20 milioni di euro.