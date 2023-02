La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. L'obiettivo della società bianconera è quello di puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da poter ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il reparto che potrebbe subire delle modifiche importante è la difesa con diversi nomi in uscita e tanti altri per completare il pacchetto arretrato.

Juve, ritorna di fiamma per Milinkovic. Si sonda anche Igor

Gli eventuali addii di Daniele Rugani e soprattutto del totem Leonardo Bonucci in estate obbligherebbero la Vecchia Signora a ritornare sul mercato per regalare un nuovo pacchetto di difensori centrali a Massimiliano Allegri.

Detto delle conferme dei due brasiliani Danilo e Bremer, la dirigenza bianconera sta osservando diversi profili del campionato italiano.

Tra questi c'è sicuramente Nikola Milenkovic, che è ormai da diverse stagioni nei radar della Juventus. Nella passata stagione, il centrale serbo era stato un obiettivo di mercato prima dell'arrivo di Bremer in quel Torino, e per questo un ritorno di fiamma dei bianconeri in estate non è da escludere. Nonostante il rinnovo con la Fiorentina, il difensore viola potrebbe partire in estate per provare una nuova esperienza e giocare con maggiore continuità in Europa. Il club di Rocco Commisso chiede una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro per il suo leader difensivo, obiettivo anche dell'Inter per il dopo Skriniar.

Oltre Milenkovic, la Vecchia Signora tiene d'occhio anche un altro centrale della Fiorentina ovvero il brasiliano Igor, cresciuto sotto la guida di Italiano ed in estate potrebbe provare ad imbastire una trattativa con il club viola per accaparrarsi le prestazioni dell'ex Spal.

Juve, futuro Cuadrado: Roma e Fiorentina sul colombiano

Oltre al pacchetto di centrale, la Juventus è pronta a rivoluzione anche le corsie esterne. Infatti, è ormai certo l'addio di Juan Cuadrado al termine della stagione che lascerà Torino a parametro zero.

Il colombiano potrebbe però restare in Italia e continuare la sua esperienza in un'altra squadra del campionato di Serie A.

Infatti, l'esterno bianconero sarebbe nel mirino della Roma e della Fiorentina che in estate potrebbero accaparrarsi le prestazioni dell'ex Lecce ed Udinese. Sullo sfondo anche l'Inter come possibile idea low-cost per il dopo Dumfries, ma soprattutto l'Al Nassr che potrebbe mettere sul piatto un contratto importante per convincere Cuadrado.

Con l'addio del colombiano, la Juventus potrebbe ritornare prepotentemente su Alex Grimaldo in scadenza con il Benfica, e su Emil Holm dello Spezia, seguito da diversi club della Premier League e dall'Inter.