La Juventus, in queste ore, si sta godendo la vittoria ottenuta contro la Fiorentina. I bianconeri, adesso, sono già al lavoro per preparare la gara di Europa League di giovedì 16 febbraio. Per questo match, però, la Juventus non avrà a disposizione Paul Pogba. Il francese è ancora alle prese con la fase di recupero dopo l'operazione al menisco dello scorso settembre. Pogba è fermo da circa 7 mesi e ancora non si sa quando tornerà a disposizione. Dell'assenza del francese ne ha parlato anche l'ex giocatore della Juventus Marco Tardelli: "Pogba va a sciare mentre i suoi compagni sono a lottare coi grossi problemi della Juve", ha detto l'ex calciatore a 90º minuto su Rai 2.

Pogba ancora fuori

La Juventus, in questi mesi, non ha potuto contare su Paul Pogba che si è fatto male al ginocchio nel luglio 2022. Il francese, però, ha deciso di non operarsi subito dopo la rottura del menisco esterno e ha scelto, inizialmente, una terapia conservativa. Questa soluzione non ha portato i risultati sperati, perciò Pogba è finito sotto i ferri il 5 settembre 2022. Da lì in avanti per lui è iniziato il periodo di riabilitazione ma ancora non è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri. Lo stesso tecnico livornese, prima della gara contro la Fiorentina, ha spiegato che non sa quando potrà ritrovare il suo numero 10. Della situazione di Paul Pogba ne ha parlato anche Marco Tardelli che ha mandato un messaggio molto diretto al centrocampista transalpino: "Ormai è un problema per la Juve, non si sa quando rientrerà e non si sa cosa voglia fare".

L'ex centrocampista della Juventus ha poi sottolineato di non gradire certi atteggiamenti del numero 10 bianconero: "Non è corretto neanche il suo comportamento nei confronti dei compagni, mi dà fastidio". Infine, Tardelli si è poi soffermarto sulla scelta fatta da Pogba di non operarsi subito dopo l'infortunio accusato a luglio: "Non si opera quando vuole la società ma decide lui le tempistiche".

Juventus già al lavoro

La Juventus ha già voltato pagina dopo la vittoria ottenuta contro la Fiorentina e la squadra si sta concentrando sulla partita di Europa League contro il Nantes. Per il match di giovedì 16 febbraio, Massimiliano Allegri recupererà Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino tornerà a disposizione e potrà così dare una mano ai compagni in vista dei prossimi match di campionato e di Europa League.

Anche perché per la gara contro lo Spezia del 19 febbraio la Juventus non avrà a disposizione Gleison Bremer che sarà squalificato. Dunque, per Massimiliano Allegri il ritorno del suo capitano sarà molto prezioso, visto che il calendario si farà sempre più serrato. Per la gara contro il Nantes, il tecnico livornese potrebbe fare qualche cambio di formazione ma ha ancora alcuni giorni a disposizione per verificare chi ha bisogno di riposare e chi no.