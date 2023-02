Gli agenti di Rodrigo De Paul potrebbero proporre il giocatore all'Inter per la prossima stagione; è questa la notizia che viene dalla Spagna e che in Italia viene ripresa da interlive.it. Il rapporto tra il centrocampista e l'Atletico Madrid sarebbe ai minimi termini, un'addio a giugno sembrerebbe dunque probabile.

Rodrigo De Paul potrebbe vestire nerazzurro nella prossima stagione

Il centrocampista dell'Atletico Madrid non ha trovato lo spazio che avrebbe desiderato nelle scelte di Diego Pablo Simeone; in questa stagione più volte è stato relegato in panchina e la sua permanenza a Madrid sarebbe ora in discussione.

Qualora dovesse permanere Diego Simeone alla guida dell'Atletico Madrid, il centrocampista argentino potrebbe così lasciare la capitale spagnola con direzione Milano, sponda Inter.

Gli agenti del giocatore infatti potrebbero proporre un trasferimento in nerazzurro, chiedendo al club madrileno di lavorare per un prestito con diritto di riscatto in modo da andare incontro alle esigenze dell'Inter a livello economico.

Il direttore sportivo Piero Ausilio seguiva il calciatore già da quando vestiva la maglia dell'Udinese e potrebbe così essere interessato ad ascoltare eventuali proposte.

Il contratto di Rodrigo De Paul con l'Atletico Madrid

Il centrocampista dell'Albiceleste campione del mondo, ha un contratto che lo lega all'Atletico Madrid fino al giugno 2026, con un valore di mercato vicino ai 40 milioni; il suo stipendio è di circa 6,3 milioni di euro a stagione.

Il giocatore è cresciuto nel settore giovanile del Racing Club, a Buenos Aires, in Argentina; la sua prima rete in carriera è stata realizzata contro il San Martin il 10 marzo 2013.

Nell'estate del 2016 Rodrigo De Paul è stato acquistato dall'Udinese per una cifra vicina ai 3 milioni di euro versati cash nelle casse del Racing Club; il suo esordio con la maglia bianconera è avvenuto il 13 agosto 2016 nel terzo turno della Coppa Italia, dove ha segnato il gol che ha aperto le marcature nel 2-3 in favore dello Spezia.

Dopo 34 gol in 84 presenze con la maglia dei friulani, nel luglio del 2021 Rodrigo De Paul è stato acquistato dall'Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro.

In questa Liga ha disputato 17 partite con una titolarità del 57%, segnando una sola rete e fornendo 2 assist ai compagni; in Champions League ha giocato 5 partite segnando una marcatura. Come noto l'argentino è reduce dal Mondiale conquistato in Qatar con la maglia dell'Albiceleste.