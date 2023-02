Nonostante la vittoria di misura con il Torino per 1-0 con rete di Olivier Giroud, sembrano tornati di moda i rumors relativi alla necessità di rinforzare l'attacco del Milan per la prossima stagione. Stando a quanto riferito da dailymilan.it, Paolo Maldini avrebbe giù individuato il colpo per il prossimo mercato: si tratterebbe di Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach.

L'idea del Milan per l'attacco del prossimo anno: Marcus Thuram a parametro zero

La dirigenza rossonera sarebbe al lavoro per dare alternative in attacco a Stefano Pioli per la prossima annata, Paolo Maldini vorrebbe allora puntare su Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach.

L'attaccante francese è in scadenza di contratto con la squadra tedesca e secondo le ultime notizie di mercato non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare; Thuram avrebbe già comunicato la sua decisione alla società ed i suoi agenti si starebbero muovendo per cercare altre destinazioni dalla prossima estate.

Il Milan sembrerebbe entrato in modo importante nella trattativa con gli agenti del francese, che potrebbe gradire un suo trasferimento a Milano dove sarebbe considerato la prima scelta titolare per l'attacco di una big europea.

Anche l'Inter su Marcus Thuram, ma il Milan sembra avvantaggiato

Nelle ultime finestre di mercato il nome di Thuram è stato più volte accostato all'Inter, che però non ha mai formulato una proposta ufficiale ne al club ne allo staff del giocatore; il Milan invece avrebbe in mente di offrire un contratto quadriennale da circa 4 milioni di euro a stagione, potendo anche usufruire in questo modo delle agevolazioni fiscali introdotte dal Decreto Crescita.

L'offerta ufficiale potrebbe essere presentata al giocatore nei prossimi mesi per chiudere il suo trasferimento in estate.

La situazione dell'attacco del Milan

L'attacco attuale del Milan può contare in sostanza solo sull'attaccante di ruolo Olivier Giroud; Origi non ha dato il contributo che la società rossonera si aspettava e Zlatan Ibrahimovic sta recuperando in queste settimane dal grave infortunio subito la scorsa stagione.

Rebic sembrerebbe destinato a lasciare il club a fine stagione, mentre il destino di Rafael Leao è ancora in bilico essendo legato ad un eventuale rinnovo contrattuale.

L'esterno portoghese non è ad ogni modo considerato dalla società come un attaccante puro, da qui la necessità di intervenire in quel reparto nelle prossime finestre di mercato.