La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della gara contro la Fiorentina di domenica 12 febbraio alle ore 18.

Per questo match mister Massimiliano Allegri non avrà ancora a disposizione Paul Pogba, Leonardo Bonucci e Arek Milik. Il primo è fermo ai box da qualche mese e ancora non è chiaro quando potrà tornare, mentre il difensore e capitano tornerà per il match contro il Nantes. Il centravanti polacco, invece, è alle prese con un problema muscolare e ci vorrà ancora qualche settimana per il suo recupero.

Massimiliano Allegri, però, per la gara contro la Fiorentina avrà regolarmente a disposizione Adrien Rabiot che sarà titolare: "Rabiot gioca", ha detto.

Il tecnico livornese, in conferenza stampa, inoltre ha sottolineato che pensa anche di schierare il tridente formato Angel Di Maria, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa: "Deciderò la mattina".

Qualche dubbio di formazione per Massimiliano Allegri prima della partita coi viola

Per la gara contro la Fiorentina Massimiliano Allegri ha alcuni dubbi di formazione. In particolare il tecnico livornese sta pensando di inserire dal primo minuto contemporaneamente Angel Di Maria, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Mister Allegri deve, però, capire se quella contro la Fiorentina possa essere la partita giusta per utilizzare il tridente. In ogni caso l'allenatore ha ricevuto il benestare dei tre giocatori che sono pronti a giocare tutti insieme: "Per il tridente bisogna correre e darsi una mano e loro hanno dato ampia disponibilità".

Comunque bisognerà attendere la giornata di domenica 12 febbraio per capire se davvero Allegri punterà sul tridente formato da Di Maria, Vlahovic e Chiesa, oppure se lo utilizzerà in un'altra occasione.

Per il match contro la formazione gigliata, tra i titolari della Juventus ci sarà anche Danilo, il quale per il momento non pare aver bisogno di rifiatare.

Pogba ancora fuori, Bonucci vicino al rientro

Per la gara contro la Fiorentina la Juventus non potrà contare ancora su Paul Pogba. Il francese, dopo la convocazione contro il Monza, è stato costretto a fermarsi nuovamente. Massimiliano Allegri, al momento, non ha saputo indicare una data esatta per il rientro dal centrocampista: "Sta lavorando per tornare a disposizione, in questo momento non so dirvi quando ritornerà".

Infine Leonardo Bonucci tornerà a disposizione per la sfida di Europa League contro il Nantes.