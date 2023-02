L'Inter starebbe già valutando diversi profili per rinforzare la rosa in vista della sessione estiva del Calciomercato. Gli obiettivi sarebbero un difensore e un attaccante che potrebbero essere individuati in Kalidou Koulibaly e Christian Pulisic.

Inoltre, se Simone Inzaghi non dovesse riuscire a raggiungere la qualificazione in Champions League, il club nerazzurro potrebbe puntare su un altro allenatore e, in questo caso, ci sarebbe un interesse per Maurizio Sarri che piace anche al Milan.

Koulibaly per la difesa dell'Inter

L'Inter sta sondando il mercato alla ricerca di un nuovo difensore, visto che Milan Skriniar andrà al Paris Saint-Germain a luglio a parametro zero.

Tra gli obiettivi del club milanese ci sarebbe Kalidou Koulibaly che, dopo aver lasciato il Napoli per trasferirsi al Chelsea, non sta vivendo una stagione ad alti livelli.

L'Inter potrebbe proporre al Chelsea la formula del prestito, una soluzione simile a quella che ha riportato Romelu Lukaku alla Pinetina. L'unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio alto che Koulibaly percepisce a Londra.

Christian Pulisic potenziale erede di Joaquin Correa

L'Inter avrebbe intenzione di rinforzare il reparto offensivo con un calciatore in grado di agire da seconda punta. Al momento Marotta e Ausilio starebbero monitorando Christian Pulisic che, al Chelsea, fatica a trovare spazio nella formazione titolare.

Il centravanti statunitense potrebbe prendere il posto di Joaquin Correa. L'argentino non è riuscito ad imporsi all'Inter, e per questo motivo potrebbe partire in estate se dovesse arrivare un'offerta da circa 20 milioni di euro. Pulisic sarebbe un profilo congeniale per le idee tattiche di Simone Inzaghi.

I dirigenti della Beneamata potrebbero proporre al Chelsea un prestito con diritto di riscatto.

La valutazione dell'ex Borussia Dortmund sarebbe di circa 30 milioni di euro, ma anche in questo caso il problema sarebbe legato all'oneroso stipendio dell'attaccante americano.

Ipotesi Sarri per Inter e Milan

L'Inter starebbe attenzionando Maurizio Sarri. Il tecnico toscano potrebbe essere preso in considerazione in caso di addio a Simone Inzaghi.

Quest'ultimo, se non dovesse riuscire a qualificarsi per la prossima Champions League, potrebbe anche lasciare Milano su decisione della società.

Sarri attualmente è legato alla Lazio fino al 2025. Tuttavia, i continui dissapori con il direttore sportivo Tare starebbero minando il suo rapporto con il club bianconceleste. Sulle tracce dell'ex allenatore del Napoli ci sarebbe anche il Milan se Pioli non dovesse riuscire a risollevare la squadra dopo i deludenti risultati delle ultime settimane.