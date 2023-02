Nelle scorse ore una delegazione in rappresentanza dei tifosi della Curva Nord dell’Inter avrebbe incontrato il difensore Milan Skriniar, diffondendo poi un breve comunicato sulla pagina ufficiale Facebook nel quale annuncia, fin dal titolo del post, di "non avere nessun rancore per l'addio del giocatore".

Il comunicato della Curva Nord dell'Inter

Nel breve post apparso sui canali social della Curva Nord dell'Inter si legge che "la curva ha deciso di non prendere alcuna posizione contro il giocatore e la sua decisione di abbandonare il progetto nerazzurro".

Nel post si afferma che tra il giocatore e la curva Nord sarebbe avvenuto un confronto di chiarimento faccia a faccia, che dovrebbe essere documentato con maggiori dettagli in un articolo sulla fanzine nerazzurra che verrà distribuita allo stadio in occasione del prossimo derby di domenica 5 febbraio.

Nel comunicato della Curva Nord sembra annunciare una tregua con il difensore slovacco prossimo lasciare l'Inter in estate in direzione Psg: "Invitiamo tutti i tifosi veri a rispettare il giocatore". La tifoseria organizzata ci tiene a sottolineare che tutto questo viene fatto "per una squadra che ha bisogno di ogni suo componente per arrivare al massimo dei suoi obiettivi".

Per la Curva Nord i risultati sportivi e la passione per la squadra superano di fatto il tradimento del giocatore: il comunicato si conclude con una frase emblematica: "L'Inter viene sempre prima di tutto".

Le reazioni dei tifosi sui social

Sui social i tifosi nerazzurri hanno risposto in vari modi al comunicato della tifoseria organizzata della Curva Nord, se qualcuno ha apprezzato questa ultima evoluzione, qualcun altro non ha gradito la scelta del giocatore di non rinnovare..

Molti si chiedono se sia "il caso di insistere con il parlare della vicenda Skriniar" poichè "sarebbe meglio mandarlo nel dimenticatoio".

Altri affermano che lo slovacco si sarebbe comportato peggio di Mauro Icardi, criticato dai tifosi ai tempi della sua rottura con il club nerazzurro: "Almeno Mauro ha rinnovato e poi ha chiesto la cessione, portando soldi nelle casse dell'Inter, invece Skriniar è scappato veloce a Parigi".

Nel frattempo, dopo aver saltato il quarto di finale di Coppa Italia vinto dall'Inter per 1-0 sull'Atalanta, Milan Skriniar sembrerebbe pronto per ritornare nella difesa di Simone Inzaghi in vista del prossimo scontro contro il Milan in campionato.