Dopo il match di Coppa Italia contro l'Atalanta, l'Inter tornerà in campo domenica 5 febbraio alle ore 20:45 per il derby contro il Milan, valido per la ventunesima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, nella giornata precedente ha ottenuto una vittoria contro la Cremonese di Davide Ballardini, imponendosi per 2-1 e portandosi al secondo posto in classifica con due punti di vantaggio proprio dai cugini. I rossoneri, invece, hanno subito una pesante sconfitta tra le mura di San Siro contro il Sassuolo per 5-2.

Inter-Milan verrà trasmessa in esclusiva da Dazn.

Il match sarà visibile a tutti gli abbonati alla piattaforma sui vari dispositivi abilitati, come smart TV, smartphone, tablet e notebook. Il match sarà visibile sul canale satellitare Zona Dazn (214) per chi ha aderito all'offerta Sky-Dazn.

La probabile formazione dell'Inter

Simone Inzaghi e la sua Inter, vincendo in rimonta contro la Cremonese, hanno agguantato il secondo posto in classifica sorpassando proprio il Milan: un'eventuale vittoria nel derby permetterebbe ai nerazzurri di accumulare un piccolo fortino di sei punti importantissimo per la qualificazione alla prossima Champions League.

Per tentare la quattordicesima vittoria in campionato, il tecnico piacentino dovrebbe scegliere il suo classico 3-5-2 affidandosi alla coppia offensiva formata da Lautaro Martinez e Edin Dzeko, con Romelu Lukaku pronto a subentrare dalla panchina.

A centrocampo la solita terna formata da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Un solo dubbio per il tecnico nerazzurro: Dumfries e Darmian si contendono una maglia da titolare con l'italiano leggermente favorito. Sull'out di sinistra ancora fiducia a Federico Dimarco che sembra essere ritornato in splendida forma. Dietro, dopo le vicende legate al mancato rinnovo, dovrebbe riprende il suo posto da titolare Milan Skriniar, affiancato da Bastoni e Acerbi davanti al numero 24 Onana.

INTER (3-5-2), probabile formazione: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

La probabile formazione del Milan

Stefano Pioli e il suo Milan, nella sconfitta contro il Sassuolo nell'ultima partita di campionato sono apparsi stanchi e incapaci di mostrare il gioco che ha affascinato gli sportivi nella prima parte di stagione.

Ma si sa che il derby è una partita a parte: in caso di vittoria contro l'Inter i rossoneri tornerebbero secondi in classifica con un punto di vantaggio proprio sui nerazzurri.

È molto probabile che nel derby Pioli schiererà un Milan quasi inedito. I campioni d'Italia dovrebbero scendere in campo con un 4-3-3 e con diversi volti nuovi rispetto all’undici titolare che ha subito cinque gol in casa dal Sassuolo. In porta ci sarà ancora una volta Ciprian Tatarusanu. In difesa insieme a capitan Calabria e Theo Hernandez ci sarà la coppia centrale formata da Pierre Kalulu e Simon Kjaer. Il vero cambiamento sarà a centrocampo, dove dopo l'infortunio di Bennacer (lieve lesione al bicipite femorale sinistro), Tonali e Krunic verranno affiancati da Messias, il brasiliano negli ultimi allenamenti è stato provato più volte nel ruolo di mediano.

In attacco ci dovrebbero essere Saelemaekers e Leao a supporto di Giroud.

MILAN (4-3-3), probabile formazione: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Messias, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao.