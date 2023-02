L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. La società nerazzurra deve fare cassa per sistemare i conti ma, inevitabilmente, verrà fatto qualcosa anche in entrata viste le tante situazioni in sospeso con tanti giocatori che sono in scadenza di contratto. Il club meneghino potrebbe cambiare qualcosa sugli esterni, visto che Robin Gosens vorrebbe giocare con maggiore continuità mentre Denzel Dumfries potrebbe essere ceduto per fare cassa. Uno dei nomi sondati da Ausilio e Marotta sarebbe quello di Manuel Lazzari che Inzaghi conosce molto bene, visto che fu lui a volerlo alla Lazio qualche anno fa.

Anche la Juventus potrebbe intervenire sul mercato per rinforzare la fascia destra, tra qualche mese, quando andrà via Juan Cuadrado, in scadenza di contratto. I bianconeri avrebbero messo gli occhi su Sergino Dest, attualmente in forza al Milan che deve decidere se riscattarlo o meno dal Barcellona a fine stagione.

Inter su Lazzari

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Manuel Lazzari, in vista della prossima stagione, per rinforzare gli esterni. Denzel Dumfries potrebbe partire, visto che su di lui ci sono diverse società di Premier League e, per questo, la società nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata e avrebbe individuato un potenziale sostituto di Dumfries.

Simone Inzaghi conosce molto bene l'esterno visto che lo volle al suo servizio nella stagione 2019-2020, portandolo alla Lazio dalla Spal.

Agli ordini di Sarri, il giocatore ha saputo adattarsi nella difesa a quattro, ma è largo a destra in un centrocampo a cinque che può esprimere al meglio il proprio potenziale. I biancocelesti non lo ritengono incedibile e, per questo motivo, tra qualche mese le due società potrebbero discutere del futuro del classe 1993. La sua valutazione si aggira sui 20 milioni di euro ma l'accordo potrebbe arrivare anche con l'inserimento nell'affare di Sebastiano Esposito che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Immobile, oltre ad un conguaglio sui 10 milioni di euro.

Il tentativo della Juventus per Dest

La Juventus starebbe pensando a Sergino Dest per rinforzare la fascia destra nella prossima sessione di calciomercato, quando andrà via Juan Cuadrado. L'esterno attualmente è in prestito al Milan che, però, difficilmente lo riscatterà per 20 milioni di euro dal Barcellona e lo dimostra la sua esclusione dalla lista Champions.

Bianconeri che, dunque, proveranno a prendere l'americano dai blaugrana con una formula simile a quella dei rossoneri, in prestito con diritto di riscatto, magari ad una cifra inferiore, tra i 10 e i 15 milioni di euro visto che il Barça vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto condizionato.