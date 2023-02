La dirigenza dell'Inter starebbe valutando nuovi profili per l'attacco per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi per la prossima stagione; il nome caldo in queste ore è quello di Roberto Firmino del Liverpool.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Roberto Firmino

Per la prossima stagione l'Inter ha necessità di ampliare il parco attaccanti con l'inserimento di un giocatore di spessore internazionale, data anche la possibile partenza di Joaquin Correa.

L'idea emersa nelle ultime ore per L'Inter è quella di Roberto Firmino, attaccante del Liverpool; il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2023 e già da qualche settimana è libero di accordarsi con altri club per il suo ingaggio nella prossima stagione.

L'attaccante brasiliano non sta trovando molto spazio al Liverpool, con solo il 52% dei minuti giocati in stagione; il suo ingaggio elevato potrebbe rappresentare un ostacolo al trasferimento, ma Giuseppe Marotta sarebbe già al lavoro per cercare di limare questo aspetto e trovare un accordo con il calciatore.

La valutazione su Romelu Lukaku

A breve l'Inter sarà impegnata nella doppia sfida di Champions League con il Porto e probabilmente dopo il responso la dirigenza inizierà a lavorare per il rinnovo del contratto di Romelu Lukaku.

L'attaccante belga ancora non ha convinto totalmente nel suo ritorno a Milano, ma la società nerazzurra sembrerebbe intenzionata a trattenere il giocatore per un'altra stagione.

L'Inter ha bisogno di un attaccante come Lukaku e considera complesso trovare sostituti all'altezza sul mercato, quindi vorrebbe aprire una trattativa col Chelsea per un altro anno in prestito, fattore molto probabile considerato il difficile rapporto di Romelu con i "Blues".

Il prestito di "Big Rom" per questa stagione è costato ai nerazzurri circa 8 milioni di euro più 3 di eventuali bonus; la dirigenza vorrebbe strappare al Chelsea nuove condizioni per il prossimo anno, considerando anche il rendimento altalenante del giocatore.

La ricerca di un attaccante per Simone Inzaghi

Nonostante la probabile conferma di Lukaku nell'attacco nerazzurro, Simone Inzaghi vorrebbe alternative per la zona offensiva e Roberto Firmino potrebbe rappresentare un profilo gradito all'allenatore piacentino; abile tecnicamente, disposto al sacrificio e soprattutto abituato a segnare anche a livello internazionale.

Oltre a Lukaku l'Inter dovrà fare i conti anche con il rinnovo di Edin Dzeko, che sembrerebbe essere alle porte: per questo la dirigenza starebbe muovendosi per identificare nuovi prospetti per l'attacco nerazzurro con predilezione per i parametri zero, come potrebbe essere Roberto Firmino che non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare con il Liverpool.