Riparte la Champions League e la prima italiana a scendere in campo è il Milan di Stefano Pioli che dopo il successo in campionato contro il Torino vuole confermare le buone sensazioni anche in Champions League. Il 14 febbraio alle ore 20:45, a San Siro ci sarà il Tottenham di Antonio Conte che arriva dalla pesante sconfitta subita in Premier per mano del Leicester.

Milan, recuperati Tomori e Bennacer

Per quanto concerne il possibile undici che scenderanno in campo contro gli Spurs, il tecnico rossonero è pronto a confermare il 3-4-3 sceso in campo contro il Torino.

Buone notizie per Pioli che ritrova due pedine fondamentali come Tomori e Bennacer che dovrebbero rientrare tra i convocati e addirittura partire dal primo minuto. Il difensore inglese potrebbe esser preferito a Kjaer per completare il trio di difesa assieme a Kalulu e Thiaw che si sta ritagliando uno spazio importante nelle ultime uscite, mentre il centrocampista algerino dovrebbe prendere il posto di Krunic accanto a Tonali.

Sulle corsie a sinistra confermatissimo Theo Hernandez, mentre a destra ballottaggio tra capitan Calabria e Saelemaekers. In avanti, confermatissimo il tridente formato da Brahim Diaz, Rafael Leao e Olivier Giroud, match winner contro i granata ed a segno per due partite consecutive in casa.

Dalla panchina Origi e Rebic.

Capitolo infortunati: prosegue il recupero di Mike Maignan. Il portiere francese potrebbe esser disponibile per la sfida di ritorno contro gli inglesi.

Tottenham: out Bentancur, spazio a Kane e Son

Dopo la bella vittoria contro il Manchester City, il Tottenham di Antonio Conte è incappato in uno scivolone pesante nell'ultima giornata di Premier League perdendo 4-1 contro il Leicester.

Gli Spurs vorranno subito rifarsi e conquistare un risultato positivo per continuare il cammino in Champions League.

Per quanto concerne la possibile formazione, Conte deve fare a meno di due pedine fondamentali a centrocampo come Hojbjerg squalificato e l'ex Juventus Bentacur, uscito per infortunio contro il Leicester. Il tecnico italiano punta così su 3-4-1-2 con la coppia offensiva formata da Harry Kane e Son, e con un altro ex bianconero Kulusevski sulla trequarti.

Sulle fasce spazio a Perisic ed Emerson Royal che potrebbe vincere il ballottaggio con Pedro Porro, mentre la difesa a tre dovrebbe esser composta da Lenglet, Romero e Dier. In porta pesa l'assenza del capitano Lloris che sarà sostituto da Foster.

Probabili formazioni

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Calabria, Tonali, Bennacer, Theo; Diaz, Giroud, Leao.

Tottenham: Foster; Lenglet, Romero, Dier; E.Royal, Skip, Sarr, Perisic; Kulusevski; Kane, Son.