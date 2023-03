La Juventus è attesa da un finale di marzo ed un inizio aprile molto impegnativo, non solo dal punto di vista sportivo ma anche giudiziario. È infatti atteso l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni in riferimento al caso plusvalenze e ai 15 punti di penalizzazione decisi dalla Corte Federale d'Appello. Sull'argomento ha parlato l'avvocato Cataldo Intrieri, che sul suo account Twitter ha parlato di una Federazione Italiana Giuoco Calcio che ha riaperto il caso plusvalenze seguendo la Procura di Torino, nonostante si fosse espressa inizialmente in autonomia sul filone d'indagine che riguarda la società bianconera.

L'avvocato Intrieri ha parlato della decisione della Figc di riaprire il caso plusvalenze

'La Federazione Italiana Giuoco Calcio si muove in difesa della sua autonomia, ma è stata causa del suo stesso male. È andata a rimorchio della procura di Torino riaprendo un caso su cui si era pronunciata “in autonomia”. Invece sono bastati un avviso di garanzia e 4 intercettazioni'. Questo il post su Twitter di Cataldo Intrieri in riferimento al caso plusvalenze e alla decisione di riaprirlo dopo l'assoluzione della Juventus nel maggio 2022. Decisivi come è noto sarebbero stati dei fatti nuovi, come sottolineato dal procuratore Figc Chiné quando ha presentato il filone d'indagine alla Corte Federale d'Appello che ha appesantito la penalizzazione da 9 a 15 punti.

Secondo il noto avvocato, quindi, la Figc si contraddice in quanto in autonomia aveva chiuso il caso plusvalenze ma l'ha poi riaperto seguendo 'un avviso di garanzia e 4 intercettazioni', ha aggiunto Intrieri. Tanti i commenti al post del noto avvocato, spesso ospite nel canale Twitch di Juventibus.

I commenti del giornalista Nerozzi al post di Intrieri

Il post dell'avvocato Cataldo Intrieri è stato commentato anche dal giornalista sportivo Max Nerozzi, che ha scritto: 'Un avviso di garanzia e 4 intercettazioni'? 15 faldoni di documenti depositati, altre 1000 pagine di indagini suppletive. La stupidaggine (incomprensibile) della Procura Figc è aver avviato un’inchiesta senza aspettare il 415 bis di quella penale'.

La risposta dell'avvocato è stata: 'Ma Nerozzi ancora neanche mezza sentenza, anzi l’unico giudice sino ad oggi intervenuto ha “ bocciato” il reato di plusvalenze. Che fretta c’era maledetta primavera? Lo chieda pure'. Non è tardata la contro risposta del giornalista, in un dibattito proseguito in diversi tweet fra le diverse parti. Nerozzi ha sottolineato: 'l’attuale sistema di giustizia sportiva lo raderei al suolo e poi la Procura Figc avrebbe dovuto ASPETTARE la fine delle indagini penali.