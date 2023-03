Si avvicina la sfida tra Napoli e Eintracht Francoforte, ritorno degli ottavi di Champions League, in programma mercoledì 15 marzo allo stadio Diego Armando Maradona. L'appuntamento è per le ore 21 e gli azzurri, reduci dal 2-0 in trasferta dell'andata, sono i favoriti per il passaggio ai quarti di finale.

La gara dello stadio Maradona non sarà trasmessa televisivamente in chiaro e sarà possibile vederla solo su Amazon Prime.

Dove vedere Napoli-Eintracht Francoforte

La gara Napoli-Eintracht Francoforte sarà quindi trasmessa in esclusiva da Amazon Prime che ha acquistato la miglior partita del mercoledì di Champions e la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per vedere la partita tra Napoli e Eintracht (se si possiede una smart tv, quindi un collegamento a internet) servirà scaricare l'app di Prime Video. Altrimenti basterà scaricare l'app su una console PlayStation e XBox, oppure utilizzare dispositivi quali l'Amazon Firestick e Google Chromecast da collegare al proprio apparecchio tv. È possibile scaricare l'app anche sul proprio smartphone o tablet. La partita è anche disponibile per i clienti Sky su Sky Q e Sky Glass, ma solo per gli abbonati ad Amazon Prime.

Sarà possibile anche vedere la partita gratuitamente per chi è nel periodo di prova della durata di 30 giorni offerto da Amazon Prime.

2-0 all'andata: il Napoli accede ai quarti anche se pareggia o perde con un gol di scarto

All'andata in Germania la squadra di Spalletti vinse per 2-0 grazie ai goal di Osimhen e del capitano Di Lorenzo. Per passare il turno e accedere ai quarti al Napoli basterà quindi anche pareggiare o perdere con un gol di scarto.

Nel caso di successo dell'Eintracht con due reti di vantaggio si andrà ai tempi supplementari.

Probabile formazione del Napoli

Il Napoli dovrebbe scendere in campo la "formazione tipo": mister Spalletti dovrebbe preferire Mario Rui (squalificato in campionato) a Oliveira. In porta Meret dovrebbe aver recuperato dal leggero infortunio e dovrebbe partire dal primo minuto, in difesa spazio a Di Lorenzo, Rrhamani, Kim e Mario Rui.

A centrocampo ci saranno molto probabilmente Anguissa, Lobokta e Zielinski. In attacco ha recuperato Lozano (che era in ballottaggio con Politano) e quindi dovrebbe essere lui a sostenere la coppia formata da Kvaratskhelia e Osimhen.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.