Nelle scorse ore, ai microfoni di Amazon Prime, Antonio Conte è tornato a parlare del suo futuro al Tottenham. Le parole del tecnico salentino farebbero presagire uno stato di incertezza fra lui e il club inglese: proprio per questa ragione alcune squadre del nostro campionato come Juventus Roma ed Inter starebbero seguendo l'evolversi della situazione.

Conte parla del suo futuro: 'Ho un contratto che scade a fine anno ma potrebbero mandarmi via anche prima'

Il rapporto fra Antonio Conte ed il Tottenham sarebbe agli sgoccioli: secondo quanto riportato dai media inglesi, sia il tecnico pugliese che la società britannica non sarebbero convinti di proseguire insieme.

Le parole dello stesso Conte, rilasciate nel post partita di Tottenham-Milan, gara che ha permesso ai rossoneri di passare ai quarti di Champions League, testimonierebbero un momento complicato che il manager pugliese starebbe vivendo a Londra. "Ho un contratto con il Tottenham, poi a fine stagione faremo le giuste valutazioni con il club. Con un contratto in scadenza vediamo come finisce la stagione, magari mi possono mandare anche via prima”. Queste le parole pronunciate da Conte ai microfoni di Amazon Prime, al termine del match giocato contro la squadra di Pioli. Una partita dove il Tottenham ha oggettivamente deluso per mancanza di azioni create nell'area di rigore dei rossoneri.

La Juventus seguirebbe l'evolversi della situazione Conte ma sul tecnico pugliese ci sarebbero anche Roma e Inter

Il presunto malcontento di Conte e la sua possibile separazione dal Tottenham, al termine della stagione in corso, avrebbe, dunque, risvegliato l'interesse della Juventus, sempre vigile per quello che concerne il futuro del tecnico salentino.

La società bianconera, nonostante sia legata contrattualmente a Massimiliano Allegri fino al 2025, avrebbe sempre un occhio di riguardo per Il figliol prodigo leccese, tuttavia secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera'. Lo stesso Conte dovrebbe fare uno sforzo economico ed abbassarsi uno stipendio che la "Vecchia Signora" non potrebbe altrimenti garantirgli.

Oltre alla Juventus, su Conte risulterebbe esserci anche lo sguardo della Roma che, al termine della stagione in corso, parlerà con José Mourinho: qualora il tecnico portoghese decidesse di abbandonare la capitale, allora anche la formazione romana si potrebbe iscrivere alla corsa per l'ingaggio di Antonio Conte. Discorso analogo a quello fatto per la Roma verrebbe da fare anche per l'Inter: la società nerazzurra, infatti, valuterebbe un cambio in panchina qualora Inzaghi non raggiungesse le prime quattro posizioni valide per un posto in Champions. Conte rientrerebbe nella rosa dei papabili per il prossimo anno.