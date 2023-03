Nelle scorse ore ha fatto clamore in casa Juventus l'esclusione di Paul Pogba dalla partita di Europa League con il Friburgo. Il centrocampista francese sarebbe stato punito da Massimiliano Allegri dopo essersi presentato in ritardo agli allenamenti. Di questo argomento ha voluto anche parlare Massimo Brambati, ex calciatore che è intervenuto a TMW Radio.

Juve, Pogba non convocato per la partita contro il Friburgo per motivi disciplinari, i tifosi: "

L'annata di Paul Pogba con la maglia della Juventus non sta andando al meglio e l'ultimo episodio che ha visto il francese escluso dai convocati di Massimiliano Allegri per la partita con il Friburgo di Europa League, potrebbe peggiorare ulteriormente le cose.

Seguendo le ultime indiscrezioni filtrate dalla Continassa, il centrocampista francese si sarebbe presentato in ritardo agli allenamenti generando del malcontento nel tecnico toscano, che di conseguenza lo avrebbe lasciato a casa per la gara di Europa League contro i tedeschi. Questo, sommato alle altre partite che Pogba non ha giocato per motivi fisici, ha alimentato un nuovo vespaio di polemiche intorno al francese, con diversi tifosi della Juventus che si sono riversati sul web per testimoniare il loro malcontento nei confronti di un calciatore che, oggettivamente, ha dato poco per la maglia bianconera finora. Sui social, dunque, si leggono messaggi di supporter della Juve che scrivono a Pogba: “Fosse vero che dietro l'esclusione di Pogba dai convocati per Juventus - Friburgo c'è un ritardo all'allenamento di ieri, sarebbe la dimostrazione di quanto piccola è la testa di quel giocatore che tanti, anni fa, pronosticavano come uno dei futuri giocatori più forti al mondo” oppure: “Dopo otto mesi di VACANZA e di stipendio senza giocare, ti prendi il lusso di fare tardi in allenamento.

Per tutti i soldi che prendi dovresti arrivare un'ora prima degli altri". C'è infine chi, tra i tifosi della Juve, giudica questo episodio su Pogba scrivendo semplicemente "Che delusione".

Brambati sul caso Pogba: 'La Juventus ha preso una decisione stupida nell'escluderlo'

Dell'esclusione tra i convocati per Juventus - Friburgo di Paul Pogba ha voluto parlare anche Massimo Brambati.

L'ex calciatore del Torino, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio, ha dunque commentato quanto accaduto in casa bianconera con il centrocampista francese con queste parole: “Una decisione stupida, non forte. L'unico modo per dar fastidio a un calciatore è mettergli le mani nel portafogli, non lasciarlo a casa.

E' una cavolata escluderlo dai convocati. È uno di quelli che ora deve dimostrare qualcosa e non lo convochi? Dagli una multa salata piuttosto. Ti fai del male da solo. Hai avuto un'annata così difficile, anche dal punto di vista dei calciatori, e li tieni fuori pure per un ritardo?”.