La permanenza di Antonio Conte al Tottenham sarebbe a rischio, vista la presunta volontà del tecnico salentino di tornare in Italia e un malumore generale della squadra nei confronti dei metodi di allenamento usati dal tecnico ex Inter. Proprio del futuro del tecnico salentino hanno parlato nelle scorse ore due giornalisti, Giancarlo Padovan intervistato da Calciomercato.com e Xavier Jacobelli ai microfoni di TMW Radio.

Antonio Conte vorrebbe tornare in Italia e alcuni giocatori del Tottenham gradirebbero la sua partenza

L'avventura di Antonio Conte con il Tottenham potrebbe concludersi al termine della stagione in corso.

Il manager salentino, legato contrattualmente agli "Spurs" fino alla prossima estate, potrebbe infatti non rinnovare con il club inglese e dietro a questa decisione, ci sarebbero almeno un paio di motivi. Il primo sarebbe legato alla sua volontà di tornare in Italia per stare vicino ai propri famigliari e respirare di nuovo l'aria di casa. Il secondo, stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Athletic, sarebbe legato ad un malcontento generale che serpeggerebbe nello spogliatoio del Tottenham, con alcuni elementi della rosa inglese che non sopporterebbero più i carichi di allenamento imposti dallo stesso Conte. Per queste ragioni, il manager pugliese potrebbe di nuovo sbarcare in Italia e su di lui ci sarebbero almeno 4 squadre del nostro campionato.

Padovan su Conte: "Vuole tornare in Italia ed oltre alla Roma e alla Juve, ci sarebbero anche Inter e Milan"

Il ritorno in Italia del del tecnico salentino darebbe il via a un valzer delle panchine che - con molte probabilità - vedrebbe coinvolte le big del campionato italiano. Di Antonio Conte e del suo futuro ha parlato nelle scorse ore su Calciomercato.com anche Giancarlo Padovan.

Il giornalista ha svelato come il tecnico pugliese vorrebbe tornare in Italia e che su di lui ci sarebbero quattro grandi squadre del nostro campionato: "Conte vuole tornare, probabilmente al nord, anche se Roma non è del tutto esclusa dalle sue rotte.

Vuole vincere lo scudetto, la sua specialità, dove non accade da troppo tempo (Roma, appunto), dove non c’è più abitudine a farlo (Juventus), dove vorrebbero aprire un ciclo (Inter e Milan)"

Jacobelli: "Conte vorrebbe tornare in Italia ed il Milan e la Roma seguirebbero il suo profilo"

Anche Xavier Jacobelli ha parlato di Antonio Conte e delle squadre che seguirebbero il tecnico pugliese. Il giornalista, intervistato nelle scorse ore da TMW Radio, ha dunque confermato come ci sarebbero delle formazioni in Italia che sarebbero interessate al salentino: "Credo che la sua scelta di rientrare in Italia sia legata a motivi personali. Il Milan? Diciamo che Pioli merita la panchina del Milan per quanto fatto negli ultimi anni, se poi riesce a qualificarsi ai quarti di Champions compie un’altra impresa. La Roma lo ha già cercato in passato, ma in questo momento qualsiasi tipo di discorso sul futuro di un allenatore è assolutamente prematuro".