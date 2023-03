Nella giornata di oggi 9 marzo, si terranno i primi incontri della fase ad eliminazione diretta della UEFA Europa League, competizione giunta agli ottavi di finale. Le sfide si terranno in orari diversi tra loro (tre alle 18:45 e le restanti quattro alle ore 21:00) e tra queste figureranno anche Juventus e Roma (le quali hanno raggiunto gli ottavi battendo rispettivamente Nantes e Salibsurgo).

I primi 4 incontri saranno Bayer Leverkusen-Ferencvaros, Roma-Real Sociedad , Sporting Lisbona-Arsenal ed Union Berlino-Royale Union SG, tutte in diretta dalle ore 18:45 di oggi 9 marzo.

Bayer Leverkusen-Ferencvaros

La prima partita che si gioca alla BayArena di Leverkusen alle ore 18:45, vedrà la squadra di Xabi Alonso(tecnico dei tedeschi) impegnata con gli ungheresi del Ferencvaros. Entrambe vogliono ben figurare in questa prima tranche degli ottavi di finale. I giocatori da tenere d'occhio sono Moussa Diaby, capocannoniere dei "Die Werkself" con 8 gol finora all'attivo e Adama Traorè, attaccante di riferimento della squadra prima in OTP Bank Liga.

Roma-Real Sociedad

La seconda sfida elencata si terrà allo Stadio Olimpico di Roma e metterà di fronte la Roma di Mourinho, forte della vittoria per 1-0 sulla Juventus grazie al gol di Mancini, e la Real Sociedad, quarto in Liga Santander ed uscente primo dal girone con il Manchester United.

Il match si prospetta arduo per entrambe, essendo presenti Paulo Dybala [VIDEO] e Alexander Sorloth, entrambi dati in grande forma per oggi.

Sporting Lisbona-Arsenal

La terza sfida del tardo pomeriggio sarà tra i portghesi dello Sporting Lisbona, ancorati al quarto posto della Liga Portugal, e gli inglesi dell'Arsenal di Mikel Arteta, primo in Premier League a quota 63 punti.

Il primo dei due incontri si svolgerà all'Estadio Josè Alvalade di Lisbona dove i britannici vorranno sicuramente portare a casa una vittoria, così da agevolare il ritorno all'Emirates.

Union Berlino-Royale Union SG

La quarta ed ultima sfida prima delle ore 18:45 vedrà scontrare i tedeschi dell'Union Berlino, terzi in Bundesliga a 5 punti da Bayern Monaco e Borussia Dortmund, e i belga della Royale Union SG, seconda in Jupiter League e all'inseguimento della capolista Genk.

Entrambe sono al debutto in UEFA Europa League, eppure tra le due ci sono già stati ben 2 scontri stagionali essendo state rispettivamente prime e seconde del Girone D.

Le restanti 4 partite di oggi, le quali inizieranno alle ore 21:00, saranno Juventus-Friburgo, Manchester United-Betis Siviglia, Shaktar Donetsk e Siviglia-Fenerbahce.

Juventus-Friburgo

Il match dello Juventus Stadium di Torino, in programma alle ore 21:00 vedrà i tedeschi del Friburgo, sospinti dall'italiano Grifo, giocare con i padroni di casa, reduci da una sconfitta in campionato con la Roma e desiderosi di far bella figura in Europa, dopo il trionfo di Nantes. La Juventus di Max Allegri dovrà fare a meno di Milik e De Scigio, out per infortunio e di Paul Pogba, escluso per motivi disciplinari.

Entrambe le compagini faranno affidamento ai jolly offensivi a disposizione: da una parte, Angel Di Maria in stato di grazia dopo la tripletta rifilata ai francesi, e dall'altra proprio Vincenzo Grifo, trascinatore dei tedeschi, quinti in Bundesliga.

Manchester United-Betis

Nella successiva partita delle ore 21:00, ad Old Trafford, i Red Devils accolgono gli spagnoli del Betis Siviglia. I primi, con una prestazione da brividi alle spalle(7-0 fuori casa col Liverpool di Klopp), dovranno redimersi per somatizzare lo scivolone interno e continuare la corsa in Coppa; i secondi, quinti in Liga e reduci da un pareggio con il Real Madrid.

Shaktar Donetsk-Feyenoord

Gli ucraini dello Shaktar, ospiti a loro volta dello Stadion Wojska Polskiego di Varsavia, affronteranno gli olandesi del Feyenoord.

Ambedue i team sono in grande forma e si presentano a questa sfida con una gran voglia di far bene; lo Shaktar è primo a pari punti col Dnipro, mentre il Feyenoord è reduce da sei vittorie consecutive e dal raggiungimento della semifinale della coppa Nazionale.

Siviglia-Fenerbahce

Ultima sfida di questa giornata di UEFA Europa League delle ore 21:00, che si terrà all'Estadio Ramon Sanche Pizjuan di Siviglia, dove i padroni di casa attendono i turchi del Fenerbahce, guidati dal tecnico portoghese Jorge Jesus. Lo stesso, alla vigilia del match, ha definito i padroni di casa "il Real Madrid dell'Europa League", a conferma di quanto conosca la pericolosità degli avversari.

Oltre alle sfide di Europa League, si svolgeranno anche le 7 partite d'andata degli ottavi di finale di Conference League. Le partite nell'ordine saranno AEK Larnaca-West Ham, Anderlecht-Villareal, S.Tiraspol-Nizza, Basilea-Slovan Bratislava, Fiorentina-Sivasspor, Gent-Basaksehir e Lech Poznan-Djurgarden