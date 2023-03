Nella giornata di ieri le strade di Antonio Conte e del Tottenham si sono ufficialmente separate: il tecnico pugliese a pochi mesi dalla scadenza naturale del suo contratto con la formazione Britannica si è dunque liberato anticipatamente tornando potenzialmente sul mercato per diverse squadre della Serie A. Proprio del futuro di Conte ha inoltre parlato alla trasmissione Domenica Sportiva il giornalista Ciro Venerato.

Il Tottenham si separa da Conte, ora il tecnico pugliese potrebbe tornare in Italia

Nella giornata di ieri Antonio Conte ed il Tottenham ci sono ufficialmente separati: il club inglese nel tardo pomeriggio di domenica ha infatti rilasciato una nota ufficiale dove ha informato i propri tifosi di aver risolto il contratto con il tecnico pugliese, sembra vivo un interesse per Cooper.

La notizia, che è arrivata all'improvviso, non ha comunque sorpreso più di tanto visto i rapporti tesi tra la società britannica e lo stesso Conte. il manager pugliese nelle ultime settimane aveva palesato un malcontento piuttosto evidente nelle svariate conferenze stampa che si sono susseguite dopo gli ultimi risultati non sempre positivi degli “Spurs”. Conte ora tutti gli effetti libero da vincoli contrattuali, potrebbe esaudire quel suo desiderio che aveva esposto al pubblico, ossia quello di tornare in Italia per stare vicino alla sua famiglia e questo starebbe altresì scatenando una serie di indiscrezioni che vorrebbero lo stesso Conte in orbita di diverse squadre della Serie A. Tra queste, ci sarebbe la Roma di José Mourinho, il Milan di Stefano Pioli, l'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri.

Venerato su Conte alla Juve: “I bianconeri sarebbero la sua priorità in Italia”

Del possibile futuro di Antonio Conte ha voluto parlare Ciro Venerato. Il giornalista sportivo, intervenuto nelle scorse ore alla trasmissione Rai La Domenica Sportiva ha dunque voluto analizzare le possibili mete del tecnico pugliese, sottolineando come la Juventus rappresenterebbe la prima opzione per l’ex bianconero: “Tutti i grandi club italiani potrebbero essere interessati a Conte.

Toccherà capire se accetterà uno di questi progetti, è un allenatore che ha sempre chiesto investimenti importanti. Una cosa è certa, se la Juve per un motivo o per un altro, dovesse separarsi da Allegri, resterebbe sempre l’opzione privilegiata di Conte, anche per un fatto di cuore”. Venerato ha poi sottolineato come dal gruppo di squadre che osserverebbe Antonio Conte si esulerebbe il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che visto l’andamento della formazione partenopea quest’anno, dovrebbe continuare quasi certamente con Luciano Spalletti.