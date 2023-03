La Juventus si sta godendo di un po' di riposo visto che Massimiliano Allegri ha concesso tre giorni di riposo ai suoi ragazzi che non sono impegnati con le rispettive nazionali.

I bianconeri riprenderanno gli allenamenti nella giornata di martedì 28 marzo. Nelle scorse ore era atteso l'esito del consulto in Austria a cui si è sottoposto Federico Chiesa. Il Chiesa è stato a Innsbruck per sottoporsi a un semplice controllo di routine, poi è rientrato a Torino dopo la visita con il professor Fink.

L'altra situazione che va tenuta sotto controllo in casa Juventus riguarda Filip Kostic.

Il laterale sinistro ha lasciato la nazionale serba per un problema al tendine d'Achille e adesso dovrà essere sottoposto ad accertamenti strumentali al JMedical.

Kostic non si preoccupa

La Juventus, nelle prossime ore, dovrebbe sottoporre Filip Kostic ad alcuni esami strumentali per capire come procede l'infiammazione al tendine d'Achille che ha costretto il giocatore a rientrare anticipatamente dagli impegni con la nazionale. La sua presenza non dovrebbe essere in dubbio per la gara contro il Verona, ma per fugare ogni perplessità bisognerà attendere l'esito degli accertamenti strumentali. Non è però da escludere che Massimiliano Allegri possa decidere di preservarlo nel match contro il Verona, anche perché martedì 4 aprile la Juventus sarà impegnata nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter.

In ogni caso qualcosa di più preciso si capirà dopo gli accertamenti che Kostic svolgerà nelle prossime ore.

Chiesa, controllo programmato

Federico Chiesa nelle scorse ore è stato in Austria per fare una visita di controllo al ginocchio dal professor Fink. Il giocatore aveva già programmato da tempo questo controllo per farsi visitare al ginocchio destro, ovvero quello non operato nel gennaio 2022.

In ogni caso il controllo di routine è andato bene: l'esito è stato positivo.

Chiesa è già tornato a Torino con la conferma di non aver riportato nessuna lesione: la visita in Austria ha confermato quanto già avevano detto gli esami a cui il giocatore si era sottoposto presso il JMedical nelle scorse settimane. Adesso, probabilmente, il giocatore sarà più sereno per affrontare le importanti sfide che attendono la Juventus.

Infatti, da sabato 1 aprile per i bianconeri inizierà un ciclo di sfide fondamentali tra campionato, Coppa Italia e Europa League e per Massimiliano Allegri sarà importante poter contare su tutti i giocatori della rosa.