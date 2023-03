Secondo le ultime dall'Inghilterra, il Tottenham potrebbe non rinnovare il contratto ad Antonio Conte per puntare su Steve Cooper del Nottingham Forest. La Juventus che per il futuro penserebbe ad un ritorno del pugliese, osserverebbe la situazione dalla finestra. Inoltre i bianconeri potrebbero scontrarsi in sede di Calciomercato con il Tottenham e l'Inter per il profilo di Emiliano Martinez, portiere dell'Aston Villa.

Conte potrebbe separarsi dal Tottenham a fine stagione, la Juventus osserva l'evolversi della vicenda

Antonio Conte ed il Tottenham potrebbero separarsi al termine della stagione in corso: il tecnico pugliese, legato alla compagine britannica fino al prossimo giugno, starebbe faticando a trovare l'accordo che gli permetterebbe di continuare il suo lavoro a Londra.

A cavallo di queste voci, il quotidiano inglese Daily Mail, oggi ha pubblicato un'indiscrezione che vorrebbe gli "Spurs" pronti a valutare il profilo di Steve Cooper, guida tecnica del Nottingham Forest. Se cosi fosse, Antonio Conte resterebbe senza una panchina da gestire, evenienza che starebbe attraendo le attenzione della Juventus. La squadra bianconera, nonostante sia legata contrattualmente a Massimiliano Allegri fino al 2025, terrebbe sempre un occhio vigile verso la situazione del tecnico pugliese, Jonh Elkann infatti, vedrebbe in Conte l'uomo ideale al quale affidare la ripartenza di un progetto bianconero che potrebbe essere scosso dalla possibile non qualificazione alla prossima Champions League o dalle penalizzazioni in arrivo per il caso stipendi.

Oltre ad Antonio Conte, la Juve osserverebbe per il futuro della propria panchina anche i profili di Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino, entrambi accostasti al Tottenham ed entrambi a rischio di restare senza occupazione qualora gli "Spurs" dovessero davvero puntare su Cooper.

La Juventus osserva Martinez per il futuro della porta, anche il Tottenham sarebbe sull'argentino

Il destino di Juventus e Tottenham potrebbe non incrociarsi solo per quello che concerne Antonio Conte. Stando a quanto riferito dal giornalista di ESPN Ekrem Konur, le due squadre avrebbero infatti messo nel mirino il profilo di Emiliano Martinez, portiere attualmente in forza all'Aston Villa.

L'argentino, che ha vinto a dicembre il mondiale in Qatar da grande protagonista, farebbe gola ad entrambe le formazioni citate, visto che i bianconeri starebbero pensando d un ricambio per Szczesny mentre gli "Spurs" cercherebbero sul mercato l'erede di Hugo Lloris. Su Martinez però, ci sarebbe lo sguardo anche dell'Inter di Simone Inzaghi, che a fine stagione potrebbe salutare Samir Handanovic, storico portiere dei nerazzurri che andrà in scadenza di contratto.