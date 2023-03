In casa Inter uno dei migliori elementi di questa stagione è stato finora Federico Dimarco, che non ha fatto rimpiangere Ivan Perisic e relegando in panchina un giocatore come Robin Gosens, le cui qualità sono indiscutibili. Le prestazioni dell'esterno italiano non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione di diverse società. Tra queste c'è da segnalare l'inserimento negli ultimi giorni del Newcastle, che non ha sicuramente problemi di liquidità visto che il proprietario è il fondo arabo Pif. In estate, dunque, non è da escludere un assalto a suon di milioni dei Magpies.

Nel Napoli, invece, chi si è fatto sempre trovare pronto quando è stato chiamato in causa è Giovanni Simeone, nonostante davanti se avesse un fuoriclasse come Victor Osimhen. L'argentino dovrebbe essere riscattato dall'Hellas Verona, ma la sua permanenza all'ombra del Vesuvio è tutt'altro che certa. Su di lui, infatti, avrebbe messo gli occhi la Lazio, che cerca un centravanti affidabile da far ruotare con Ciro Immobile.

La possibile offerta del Newcastle per Dimarco

Federico Dimarco è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti della prima parte di stagione dell'Inter. Le qualità del suo sinistro non si discutono e non è un caso che Simone Inzaghi quando ha potuto lo ha sempre schierato da titolare, relegando in panchina Robin Gosens.

L'italiano, tra l'altro, è riuscito anche nell'impresa di non far rimpiangere Ivan Perisic, andato via in scadenza di contratto e accasatosi al Tottenham.

Il classe 1997 ha messo a segno tre reti e collezionato due assist in ventitré partite e le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione del Newcastle. I Magpies rinforzeranno ulteriormente la rosa a disposizione di Howe a fine stagione, con la speranza di strappare un piazzamento europeo già quest'anno.

Il club inglese fa a capo del fondo arabo Pif e sarebbe pronto a fare una proposta difficilmente rifiutabile per l'Inter. Sul piatto, infatti, potrebbero essere messi dal Newcastle tra i 35 e i 40 milioni per Dimarco, cifra notevole che permetterebbe di sistemare i conti e fare una maxi plusvalenza.

Lazio su Simeone

La Lazio è alla ricerca di un rinforzo importante in attacco alla luce dei continui problemi fisici di Ciro Immobile e per questo motivo avrebbe messo gli occhi su Giovanni Simeone.

L'argentino dovrebbe essere riscattato dal Napoli, che verserà nelle casse del Verona 12 milioni di euro ma la permanenza non è certa essendo chiuso da Osimhen e Raspadori. Ora la sua valutazione si aggira sui 20 milioni di euro, proprio per questo motivo non è da escludere uno scambio alla pari con Luis Alberto, che nella rosa partenopea potrebbe sostituire Zielinski.