L'Inter studia già delle mosse di mercato per potenziare la rosa della prossima stagione. Il nome delle ultime ore sarebbe quello che porterebbe a un ritorno di Joao Cancelo, che a gennaio si è trasferito in prestito al Bayern Monaco dal Manchester City, ma il suo riscatto da parte dei tedeschi pare tutt'altro che scontato. Per il centrocampo, invece, ai nerazzurri piacerebbe sempre Davide Frattesi del Sassuolo.

Riguardo alle possibili operazioni in uscita il Newcastle avrebbe puntato Federico Dimarco, mentre la Fiorentina starebbe monitorando Kristjan Asllani, che per ora non sta trovando molto spazio sotto la guida di Simone Inzaghi.

Possibile il ritorno di Cancelo

L'Inter potrebbe decidere di riportare Joao Cancelo alla Pinetina dopo cinque anni, dopo il prestito della stagione 2017-2018. Il calciatore portoghese potrebbe infatti non essere riscattato dal Bayern Monaco a fine stagione e potrebbe far ritorno al Manchester City, proprietario del suo cartellino. Il suo contratto scade nel 2024 ma i nerazzurri potrebbero tentare un affare "alla Lukaku", proponendo un prestito con diritto di riscatto.

In particolare, la trattativa potrebbe decollare se Denzel Dumfries dovesse lasciare la Pinetina a fine stagione. Il laterale olandese interesserebbe in particolare a Manchester United e Chelsea.

Frattesi per il centrocampo del futuro, Asslani piacerebbe alla Fiorentina

La società meneghina, intanto non avrebbe abbandonato la pista Davide Frattesi. Il centrocampista sarebbe un ottimo profilo per rinforzare la mediana, specie in vista del possibile addio di Roberto Gagliardini, che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza.

Il calciatore del Sassuolo avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro, ma nell'affare potrebbe entrare come contropartita tecnica Kristjan Asllani. A proposito del giovane centrocampista albanese, che non sta trovando molto spazio, non è infatti esclusa una cessione. In particolare il classe 2002 piacerebbe anche alla Fiorentina che potrebbe proporre circa 15 milioni di euro, cifra che comunque sarebbe ritenuta bassa dai milanesi.

Dimarco corteggiato da Newcastle e Atletico Madrid

Intanto, a proposito di possibili operazioni in uscita, Federico Dimarco sarebbe finito nel mirino di Newcastle e Atletico Madrid.

Il terzino, che ha scavalcato Robin Gosens nelle gerarchie di Inzaghi, potrebbe essere ceduto solo se dovesse arrivare un'offerta irresistibile. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro, cifra che il Newcastle potrebbe anche mettere sul piatto, specie se dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Si tratterebbe in tal caso di una netta plusvalenza per la società meneghina.

Anche l'Atletico Madrid avrebbe mostrato interesse, ma preferirebbe intavolare una trattativa inserendo qualche contropartita tecnica per abbassare l'esborso cash.