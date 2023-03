Dopo la vittoria casalinga contro il Lecce, l'Inter vuole dare continuità in campionato e blindare il secondo posto in classifica. Venerdì 10 marzo alle ore 20:45, i nerazzurri saranno di scena all'Alberto Picco contro lo Spezia del neo tecnico Leonardo Semplici, reduce da due pareggi consecutivi contro Udinese e Verona. Una sfida importante per i padroni di casa per conquistare tre punti fondamentali in ottica salvezza, ma anche per l'Inter vuole arrivare nel migliore dei modi al fondamentale match di Champions contro il Porto.

Inter, Inzaghi punta su Lautaro: ballottaggio Lukaku-Dzeko

Per quanto concerne la possibile formazione, Inzaghi è pronto a confermare il suo 3-5-2 e soprattutto è pronto a ripartire dalle certezze di questa stagione. Il reparto offensivo vedrà la conferma del Toro Lautaro Martinez, decisivo anche contro l'Inter. L'attaccante argentino dovrebbe esser affiancato da Romelu Lukaku, in vantaggio su Dzeko per completare l'attacco.

Inzaghi spera di recuperare pedine importanti come Federico Dimarco ed il Tucu Correa. L'esterno italiano e l'attaccante argentino potrebbero ritornare tra i convocati, con gli ultimi allenamenti che potrebbero essere decisivi per capire la loro disponibilità. Più indietro Skriniar che potrebbe esser risparmiato per la sfida di Champions.

A centrocampo, possibile chance per Brozovic, coadiuvato da Barella e Calhanoglu mentre sulle corsie confermatissimi Dumfries e Gosens, che stanno vivendo un buon momento di forma.

Infine, in difesa confermati Darmian, Acerbi e Bastoni, così come Onana tra i pali.

Spezia, Semplici si affida a Nzola

Lo Spezia di Leonardo Semplici arriva da due pareggi consecutivi, l'ultimo casalingo contro il Verona che ha rimasto cristallizzate le distanze per la zona retrocessione.

Per quanto concerne la possibile formazione, l'allenatore spezzino potrebbe passare ad un più compatto 3-5-2 rispetto al 4-2-3-1 dell'ultima uscita. Fari punta su Mbala Nzola, capocannoniere dello Spezia con 11 reti in questo campionato. Il numero 18 dovrebbe esser affiancato da Verde, in vantaggio sull'ex Roma Shomurodov per completare il reparto offensivo.

A centrocampo, spazio all'esperienza di Ekdal. L'ex Cagliari dovrebbe esser affiancato da Bourabia ed Agudelo, in vantaggio sul recuperato Zurkowski, mentre sulle corsie spazio a Gyasi e Amian, vista la squalifica di Reca e le condizioni non perfette di Holm.

In porta, confermato Dragowski, protetto dalla difesa composta da Nikolau, Caldara ed Ampadu.

Probabili formazioni

Spezia: Dragowski; Caldara, Nikolau, Ampadu; Amian, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Gyasi; Verde, Nzola.

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku.