Gli ultimi risultati dell'Inter hanno messo in grande discussione la posizione di Simone Inzaghi, nonostante il rinnovo di contratto firmato solamente qualche mese fa. Le parti potrebbero separarsi al termine della stagione, con il tecnico piacentino che ha estimatori in Premier League, visto che comunque ha vinto tre trofei sulla panchina nerazzurra, pur con le tante critiche. Proprio dal campionato inglese potrebbe arrivare l'erede dell'ex allenatore della Lazio. Al club meneghino, infatti, sarebbe stato accostato il nome di Jurgen Klopp, che al Liverpool sembra essere alla fine di un ciclo.

Klopp in orbita Inter

Jurgen Klopp potrebbe sedersi sulla panchina dell'Inter nella prossima stagione. Una trattativa tutt'altro che semplice, ma che potrebbe essere resa possibile qualora l'allenatore decida di lasciare il Liverpool. I Reds sembrano essere alla fine di un ciclo, visto che in Inghilterra sono fuori dalle coppe nazionali e lontani dai vertici, stanno provando a rientrare per la corsa ad un piazzamento in Champions League, mentre proprio nella massima competizione europea l'eliminazione è dietro l'angolo dopo la sconfitta subita nell'andata degli ottavi in casa contro il Real Madrid per 5-2.

Da qui l'idea di un ipotetico approdo all'ombra del Duomo, che sarebbe molto suggestivo.

Affare che sarebbe possibile solo se l'allenatore deciderà di abbassarsi il suo attuale ingaggio, superiore ai 10 milioni di euro a stagione. L'Inter, dal proprio canto, non può superare i 7 milioni a stagione, che grazie al Decreto Crescita peserebbe per 10 milioni al lordo, di poco superiore a quanto percepito da Simone Inzaghi, che al lordo sfiora i 9 milioni di euro a stagione.

Affinché ciò sia possibile, ci sarà bisogno anche dell'ingresso in società di un fondo, almeno per la minoranza.

Come cambierebbe l'Inter

Con l'arrivo di Jurgen Klopp, l'Inter potrebbe essere stravolta dal punto di vista tattico, innanzitutto passando alla difesa a quattro. Da vedere se si tratterebbe del 4-3-1-2 o del 4-3-3, ma ago della bilancia sarebbe eventualmente Marcus Thuram, che può giocare sia davanti, al fianco di Lautaro Martinez, sia da esterno d'attacco, ma occhio anche alla permanenza di Lukaku.

In mezzo al campo ci sarannebbero Barella, Calhanoglu e probabilmente Kessié, ma occhio anche a Rodrigo De Paul, in uscita dall'Atletico Madrid, che potrebbe arrivare, come l'ivoriano dal Barcellona, con la formula del prestito con diritto di riscatto. In uscita, per fare cassa, possibili le cessioni di Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic. Resta viva la suggestione Paulo Dybala, che ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro con la Roma, ma con il suo arrivo non arriverebbe De Paul.

Ipotizzando il 4-3-1-2, questa potrebbe essere la nuova Inter con l'arrivo di Klopp: Onana, Darmian, Smalling (N'Dicka), Bastoni, Dimarco; Barella, Calhanoglu, Kessié; De Paul (Dybala); Lautaro, Lukaku (Thuram).