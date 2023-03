La Juventus prosegue la marcia di avvicinamento alla gara del 5 marzo contro la Roma e in queste ore la squadra si è allenata a porte aperte. I tifosi bianconeri hanno così avuto modo di poter entrare alla Continassa per assistere al lavoro dei loro beniamini.

La squadra ha lavorato divisa in gruppi e gran parte dei titolari che hanno giocato il derby martedì si sono allenati in un campo secondario. Vi sono stati anche alcuni giocatori che non sono scesi sul terreno di gioco e hanno lavorato in palestra per una seduta personalizzata, fra questi c'erano Filip Kostic, Juan Cuadrado, Nicolò Fagioli e Paul Pogba.

Le loro condizioni comunque non preoccuperebbero in vista della gara contro la Roma.

La Juventus pensa alla Roma

La Juventus affronterà la Roma il 5 marzo. Per questa partita Massimiliano Allegri ritroverà anche Fabio Miretti e Manuel Locatelli: di fatto la Juventus avrà tutta la rosa al completo, ad eccezione di Arkadiusz Milik, che rientrerà dopo la sosta.

I bianconeri nelle prossime settimane avranno un calendario piuttosto serrato e quindi Massimiliano Allegri, nelle prossime partite, dovrà attuare del turnover: non è da escludere qualche cambio contro la Roma.

Una delle novità potrebbe essere il ritorno di Mattia De Sciglio sulla destra. Mentre in avanti potrebbe aprirsi un ballottaggio tra Federico Chiesa e Angel Di Maria.

Anche se non è del tutto da escludere la possibilità di vedere il tridente. In ogni caso mister Allegri scioglierà i dubbi di formazione solo qualche ora prima della gara contro la Roma. Una delle certezze della Juventus, però, sarà il ritorno di Manuel Locatelli in cabina di regia: il numero 5 juventino ha scontato il turno di squalifica ed è pronto per tornare tra i titolari.

Danilo rinnova fino al 2025

In queste ore, intanto, la Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo contrattuale di Danilo fino al giugno 2025.

Il numero 6 juventino, tramite Instagram, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il rinnovo con la Juventus: "Alla Juventus mi sono sentito subito a casa (...) Ringrazio il club, i miei compagni di squadra che sono sempre al mio fianco in ogni battaglia".

Infine Danilo ha voluto spiegare che farà di tutto per riportare in alto i colori bianconeri: "Quello che voglio è ricambiare tutto l’affetto che mi dimostrate riportando la Juve al posto che si merita".