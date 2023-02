La dirigenza dell'Inter starebbe riflettendo sul futuro del tecnico Simone Inzaghi, sempre più legato al raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League. In caso di esonero in estate, si starebbe pensando anche a Jurgen Klopp come successore grazie all'inserimento probabile di un nuovo fondo americano.

L'idea dell'Inter per il futuro sarebbe Jurgen Klopp

La società nerazzurra non sarebbe affatto contenta della situazione attuale, soprattutto in campionato, dove il minimo vantaggio nella zona Champions non permetterebbe di rimanere tranquilli per il futuro.

La dirigenza dell'Inter non avrebbe comunque intenzione di licenziare Simone Inzaghi prima del termine della stagione in corso, con la speranza di un passaggio del turno in Champions League nel ritorno del 14 marzo in casa del Porto, dopo la vittoria per 1-0 a San Siro.

In campionato, però, la situazione dovrà cambiare radicalmente, poiché in caso di mancato raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League, considerato il primo obiettivo stagionale, se non il principale per via del ritorno economico che ne deriverebbe, la dirigenza dell'Inter starebbe pensando di esonerare l'allenatore piacentino per puntare su un nuovo nome di alto profilo.

Gli ultimi rumors di calciomercato, infatti, vedrebbero la possibilità per l'Inter di ingaggiare l'attuale tecnico del Liverpool Jurgen Klopp che sarebbe in rotta di collisione con la società inglese per via degli scarsi risultati ottenuti negli ultimi mesi e delle brutte prestazioni a livello europeo, vedi l'ultima pesante sconfitta casalinga inflitta dal Real Madrid per 2-5 nell'andata degli ottavi di Champions League.

La posizione di Jurgen Klopp con il Liverpool

L'allenatore tedesco del Liverpool, Jurgen Klopp, non starebbe vivendo il suo miglior momento sulla panchina dei 'reds'. Nonostante il suo contratto lo leghi alla panchina inglese fino al 2026, il suo futuro non sarebbe più certo come nelle scorse stagioni. I deludenti risultati ottenuti in questa stagione, soprattutto in Premier League con il rischio concreto di non qualificarsi per nessuna coppa europea, avrebbero portato la dirigenza del Liverpool a riflettere sulla permanenza del tecnico.

In caso di esonero in estate, l'Inter potrebbe tentare di avviare i colloqui con lo staff dell'allenatore tedesco.

Molto della possibile operazione dipenderebbe soprattutto dall'eventuale ingresso nel club nerazzurro di un fondo americano, fattore che nelle ultime settimane starebbe prendendo quota.