La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un nuovo nome per il centrocampo della prossima stagione: si tratterebbe di Naby Keita che a giugno andrà in scadenza di contratto con il Liverpool e potrebbe arrivare a Milano a parametro zero.

L'idea per il centrocampo nerazzurro: Naby Keita

Il Liverpool non sta disputando una buona stagione in Premier League e nella prossima il tecnico Jurgen Klopp avrebbe richiesto una vera e propria rivoluzione: molti big potrebbero lasciare e molti contratti potrebbero non essere rinnovati.

Tra i giocatori che lasceranno il club inglese ci potrebbe essere Naby Keita, in scadenza di contratto nel giugno 2023; la dirigenza del Liverpool non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto e gli agenti del giocatore starebbero guardandosi intorno alla ricerca di nuove destinazioni.

La dirigenza dell'Inter starebbe seguendo da vicino la situazione, soprattutto per la possibilità di acquisire il cartellino del giocatore a parametro zero nella prossima estate. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero già avviato i contatti con l'entourage di Naby Keita per discutere i termini di un suo possibile trasferimento in nerazzurro.

L'Inter vorrebbe ingaggiare il centrocampista, ma mantenendo i parametri economico-finanziari fissati dal presidente Steven Zhang e pertanto l'unica difficoltà di un suo passaggio in nerazzurro potrebbe essere rappresentata dal suo stipendio, sul quale però starebbero lavorando gli emissari del club.

Il centrocampista guineano sarebbe seguito anche da diversi club a livello europeo; sul giocatore ci sarebbe l'interesse del Borussia Dortmund che avrebbe avviato i primi contatti con il suo staff per una proposta di ingaggio.

Anche il Lipsia avrebbe espresso interesse per il centrocampista del Liverpool.

Le statistiche del giocatore

Il centrocampista classe 1995 ha faticato a trovare spazio in questa stagione nonostante i differenti impegni della formazione allenata da Jurgen Klopp: in particolare Naby Keita in Premier League ha disputato otto partite, giocando una percentuale del 14% dei minuti a disposizione.

In Champions League non ha ancora disputato una gara in questa stagione.

Il centrocampista era stato acquistato dal Liverpool nell'estate del 2018 per 60 milioni di euro dal Lipsia. Con la nazionale della Guinea ha esordito nel maggio del 2014, giocando in totale 50 gare e segnando 11 reti.